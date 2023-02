Cosa significa sognare di perdere le scarpe? Ecco svelato il significato e i numeri da giocare al Lotto

I sogni spesso sono rivelatori di paure, gioie o stati d’animo che ci affliggono nella realtà. Ma il mondo onirico ci aiuta non solo a chiarire i nostri pensieri, potrebbe anche darci una mano economicamente. Se hai sognato di perdere le scarpe, vediamo insieme cosa significa e a quali numeri è legato.

Come non pensare a Cenerentola che nella famosissima fiaba si è ritrovata a sposare un principe grazie ad una

scarpetta. Il matrimonio e il trovare l’amore sono alla fine simboli di stabilità, ed è proprio questa l’associazione più comune. Le scarpe portano stabilità sia economica che emotiva, ma perderle ci rende fortunate come Cenerentola?

Cosa significa sognare di perdere le scarpe? Premonizione di buone o cattive notizie?

In realtà nel Mondo dei Sogni, perdere le scarpe non è proprio una cosa positiva. Sognare di perderle potrebbe significare che abbiamo paura di perdere la nostra amata stabilità. Magari siamo preoccupati per delle spese imminenti, per un lavoro che non ingrana o per una relazione in bilico. E questo potrebbe provocare agitazione e farci dormire male durante la notte.

Ma in altri casi, liberarsi delle scarpe può significare anche avere la tanto desiderata libertà. Magari ci sentiamo oppressi da una situazione familiare pesante o da una relazione ci sta stretta e vorremmo uscirne. Sognare di perdere le scarpe potrebbe portare buone notizie e darci la forza di agire e ritornare liberi. Il nostro Io ribelle ci sta inviando dei segnali soprattutto se siamo sempre stati degli spiriti liberi. Ma comunque, non si tratterebbe proprio di portare fortuna o sfortuna, come altri oggetti ma piuttosto un’interpretazione dei nostri sentimenti. Una finestra nel nostro subconscio che non dovremmo assolutamente ignorare e che possiamo anche sfruttare usando i numeri.

Le scarpe nella cultura popolare e i numeri collegati

Le scarpe sono un oggetto molto presente nelle credenze popolari, un po’ come gli specchi e le scale. Secondo la tradizione, ad esempio, non si dovrebbero mai regalare le scarpe alla persona amata. Perché? Ecco porterebbe sfortuna e farebbe allontanare quella persona da noi. Ma quando si tratta di sogni, le sue interpretazioni sono diverse in base all’azione collegata. Per capire quali numeri giocare bisogna considerare anche l’azione di movimento che facciamo nel sogno. Correre, camminare, camminare scalzi o con i calzini, e via dicendo. Il numero delle scarpe è il 5, perdere le scarpe invece è il 33, poi aggiungere il numero del colore. Se erano bianche il 6, se colorate ma non ricordiamo come il 70, mentre se sono nere l’88. Ora non ci resta che giocarli al Lotto e vedere se riusciamo a vincere qualcosina.

Abbiamo visto cosa significa sognare di perdere le scarpe e quali numeri per tentare la fortuna. Non ci resta che provare e vedere se la Dea Bendata sarà dalla nostra parte.