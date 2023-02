Grande Fratello VIP: ecco chi uscirà stasera secondo i sondaggi

Una nuova puntata del Grande Fratello VIP in onda stasera su Canale 5. Al televoto, dei personaggi davvero fortissimi. Ecco secondo i sondaggi chi potrebbe uscire e che rischia di abbandonare la casa per sempre

Il Grande Fratello VIP sta facendo furore, proprio come ogni anno. L’edizione in corso, infatti, ricca di personaggi interessanti e di colpi di scena, è davvero seguitissima. Dopo l’uscita di Antonino Spinalbese, però, alcune cose sembrano cambiate. In particolare modo, gli equilibri della casa si sono modificati. E ad oggi le tensioni sono più forti che mai. I nervi tesi si sentono, in particolare modo, per la puntata di stasera. I nominati che rischiano di uscire sono tutti personaggi fondamentali per questa edizione del Grande Fratello VIP. Vediamo cosa dicono i sondaggi e chi, apparentemente, rischierebbe di abbandonare per sempre la casa.

Il van-gate e i nominati al televoto di stasera che rischiano di uscire per sempre dalla casa del Grande Fratello VIP

La puntata di stasera avrà dell’incredibile. E questo perché, in nomination, abbiamo alcuni personaggi che sono dei veri e propri pilastri della casa. In particolare, ad andare al televoto d’ufficio sono stati Edoardo Donnamaria, Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi e Nicole Murgia. E questo a causa del cosiddetto Van-gate. I 4 concorrenti incriminati, infatti, avrebbero riportato delle informazioni dall’esterno e avrebbero staccato un microfono ambientale per poter parlare liberamente. Andando contro le regole del gioco, sono finiti direttamente al televoto. Ma sono in ottima compagnia.

Gli altri Vipponi al televoto e i sondaggi che prevedono i favoriti e gli sfavoriti di queste nomination

Assieme a Micol, Tavassi, Edoardo e Murgia, al televoto ci sono degli altri pezzi da 90, proprio come li chiamerebbe Alfonso Signorini. A rischiare di uscire questa sera, infatti, troviamo anche Antonella Fiordelisi, Oriana Marzoli e Nikita Pelizon. Possiamo affermare quindi che, chiunque uscirà lunedì, porterà una perdita enorme in casa. Le dinamiche, infatti, potrebbero cambiare radicalmente. E anche gli equilibri tra spartani e persiani potrebbero essere fortemente intaccati.

Grande Fratello VIP: ecco chi potrebbe uscire secondo i sondaggi dovendo dire per sempre addio alla casa più spiata di Italia

Secondo i sondaggi, il più votato per l’eliminazione sarebbe proprio Edoardo Donnamaria. Il giovane fidanzato di Antonella Fiordelisi, a quanto pare, non starebbe convincendo il pubblico come agli inizi del suo percorso nel programma. A seguire, subito dopo, ci sarebbe Nicole Murgia. Ancora, troviamo poi Tavassi e subito dopo la fidanzata Micol. Al terzo posto come favorita c’è Oriana, seguita al secondo da Antonella e al primo da Nikita Pelizon. Pare quindi che i persiani stiamo recuperando terreno dopo un periodo piuttosto complicato. Dunque, dovremo aspettare la puntata di stasera del Grande Frattello VIP: ecco chi potrebbe uscire e i preferiti del televoto.