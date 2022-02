Per conservare ed evitare che i pomodori diventino molli e marciscano fuori dal frigorifero basta questo rimedio della nonna

Li acquistiamo tutto l’anno anche se questo vegetale è indubbiamente il protagonista delle tavole estive. I pomodori sono un ingrediente immancabile nelle nostre ricette e per la preparazione di molti piatti della tradizione. Pensiamo al ragù della domenica, ad una semplice caprese salata o alla immancabile pizza.

Che siano San Marzano, piccadilly, datterini o Pachino, i pomodori sono sempre succosi e molto versatili. Di questo vegetale non si butta via mai nulla. Anche la sua buccia, spesso definita uno scarto, può essere riutilizzata in cucina in diversi modi.

Sappiamo tutti che il pomodoro possiede anche delle importanti proprietà benefiche. Infatti, aiuterebbe a contrastare i radicali liberi, mentre i minerali e le vitamine sarebbero un vero e proprio toccasana per la nostra salute.

Quindi sappiamo che i pomodori sono importanti per l’organismo e forniscono ai nostri piatti un sapore davvero eccezionale.

Ma capita spesso di andare al supermercato e comprarne una grande quantità. Una volta tornati a casa, dobbiamo assolutamente conservarli nel modo migliore e nel posto giusto, per evitare che marciscano in fretta.

Molti pensano che i pomodori si debbano conservare solo all’interno del frigorifero, ma in realtà possiamo lasciarli anche a temperatura ambiente.

Basterà lavare e asciugare per bene i pomodori. Sistemiamoli in un contenitore di vetro o di plastica, dove sul fondo poggeremo un canovaccio. Copriamo con un secondo canovaccio. Questo tessuto manterrà la giusta umidità. Ora non ci resta che conservare il nostro contenitore a temperatura ambiente e in un luogo fresco e lontano dalla luce. Facciamo in modo che i nostri vegetali non si sovrappongano. Quindi per conservare ed evitare che i pomodori sviluppino la muffa possiamo utilizzare questo semplice rimedio, molto utile in cucina.

Ma come si conservano questi vegetali in frigorifero

Sappiamo quindi che le temperature fredde potrebbero bloccare il processo di maturazione, alterare il sapore caratteristico e rendere il pomodoro più farinoso.

Ma alcune volte non abbiamo scelta e dobbiamo necessariamente riporre i nostri pomodori in frigorifero. Allora un trucchetto molto furbo sarebbe quello di togliere i nostri vegetali dal frigorifero almeno 24 ore prima del loro consumo. Naturalmente lasciamoli su un piano, non esposti ad alte temperature e lontani dalla luce.

