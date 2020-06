L’acqua è fondamentale per la nostra salute. Soprattutto in questo periodo dell’anno, per il nostro organismo è necessario essere idratato. E se poi all’acqua aggiungete del cetriolo, beh, avrete un drink che è una vera e propria bomba di salute! Questa deliziosa bevanda non solo vi rinfrescherà, ma terrà al sicuro il vostro organismo. Bevetela con regolarità e vedrete tutti i risultati.

Scopriamo quindi le proprietà dell’acqua al cetriolo. Ecco tutti i benefici di questo drink salutare.

Idrata il corpo

Come abbiamo già visto, l’idratazione è fondamentale in questo periodo dell’anno. Ma per molti non è facilissimo bere acqua. E quindi ci si concentra su diverse bevande fredde, che abbiano un gusto più deciso. Ma queste non aiutano l’idratazione come fa l’acqua. Ecco perché, per ovviare al problema, potete aggiungere qualche fetta di cetriolo nella vostra bottiglia d’acqua. In questo modo il gusto vi spingerà a bere di più!

Ha proprietà antiossidanti e disintossicanti

L’acqua al cetriolo ha la capacità di depurare l’organismo in tempi record. Le proprietà disintossicanti e antiossidanti del cetriolo infatti, daranno al corpo tutto ciò di cui ha bisogno. Con un lieve cambiamento nella vostra alimentazione, la vostra salute sarà perfetta!

Vi donerà inoltre una dose extra di vitamine.

Non vi piace la vostra pelle? Provate l’acqua al cetriolo

La pelle secca d’estate è un problema che affligge moltissime persone. Prima di spendere e spandere in creme e maschere, provate questo rimedio naturale. La secchezza della vostra pelle infatti è dovuta soprattutto alla disidratazione. La vostra pelle sarà brillante e perfetta! Sarà anche un ottimo aiuto contro punti neri e brufoli! E sempre in campo estetico, aiuterà il vostro girovita. L’acqua al cetriolo infatti riduce nettamente la fame. Quindi evitate gli snack fuori pasto, e bevete piuttosto un bicchiere di questo dissetante drink.

Problemi di pressione arteriosa? Ecco la soluzione

Sappiamo quanto sia importante controllare la pressione arteriosa. Un eccesso, potrebbe portare a problemi ai reni, alla vista e soprattutto al cuore. Bevendo regolarmente acqua e cetriolo, regolerete la vostra pressione arteriosa in poche settimane. Infatti, il potassio contenuto nel cetriolo e l’assenza di sodio, darà grandi benefici al vostro organismo.

Non dimentichiamoci poi che questa bevanda mantiene anche i muscoli in forma!

Insomma, ora conoscete tutto sull’acqua al cetriolo. Ecco tutti i benefici di questo drink salutare. Vi è già venuta voglia di berne un bicchiere, vero?