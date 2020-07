A tutti è capitata la sensazione di un formicolio a mani e piedi. Soprattutto appena svegli. Quando apriamo gli occhi, ci accorgiamo che le nostre mani e i nostri piedi sono come addormentati. E a tutti viene sempre in mente il peggio. Ci preoccupiamo spesso quando ci accade qualcosa del genere. E non sappiamo darci una spiegazione. Sarà per qualche problema serio? Dovrei fare dei controlli? Insomma, ci sorgono tantissimi dubbi. Queste domande poi, vengono in mente soprattutto a chi, questo formicolio, lo sente spesso. Dunque, seguite questo articolo per saperne di più. Ecco perché a volte ci formicolano mani e piedi.

Perché sento questo formicolio?

C’è una spiegazione a tutto. E il team di ProiezionidiBorsa è qui per darvela. C’è una ragione comune a questo formicolio. Il flusso sanguigno non raggiunge mani e piedi quando alcune aree del nostro corpo sono compresse. Quindi, si tratta di un’ostruzione della normale circolazione del sangue! Questo accade soprattutto quando dormiamo. E, ovviamente, anche qui c’è una ragione. Ecco perché a volte ci formicolano mani e piedi.

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

Ecco le cause del formicolio

Si tratta di una paralisi del sonno. Questa può verificarsi per esempio se durante la notte abbiamo una cattiva postura. Oppure, la situazione potrebbe essere più seria. Si potrebbe trattare per esempio di un’ostruzione del tunnel metacarpale. È un problema legato al nervo mediano. Questo esercita una pressione sul polso, causando dolore e perdita di sensibilità.

Inoltre, ci sono anche alcune attività che non facilitano la circolazione ai polsi. Per esempio, l’uso eccessivo della tastiera del computer. O anche mestieri che comprendono azioni di cucito. Se però questo problema persiste, la cosa migliore da fare è rivolgersi a uno specialista. Può succedere che le cause siano ben più serie di queste. E la salute deve essere sempre il nostro primo pensiero!