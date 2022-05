Con la crisi energetica del gas russo tutti fanno un sospiro di sollievo ora che le temperature aumentano. Infatti, ci sarà meno bisogno di utilizzare il gas per riscaldare casa. In cucina, poi, si preferiranno cibi più freddi. Il problema sarà come raffreddare l’aria. L’attenzione, perciò, si sposta dalla bolletta del gas a quella dell’energia elettrica.

Risparmiare con lavatrice e forno

Come risparmiare con l’energia elettrica è la domanda che tutti si pongono. Certamente ci sono alcuni elettrodomestici che consumano molto, come il forno e la lavatrice. Tuttavia, non il forno o la lavatrice ma un altro elettrodomestico utilizzato male farebbe aumentare il costo dell’elettricità. Effettivamente la lavatrice si utilizza spesso, soprattutto se la famiglia è numerosa. C’è sempre qualche capo da lavare. Questo elettrodomestico si potrebbe utilizzare però in modo più economico. Basterebbe scegliere i programmi a bassa temperatura. Questi, rispetto ai lavaggi a 60 e 90 gradi, fanno risparmiare davvero molto.

Bisognerebbe provare tuttavia a utilizzare la lavatrice anche con il lavaggio a freddo. Il motivo è semplice. Molti pensano che sia la centrifuga a consumare elettricità. Ciò che invece costa di più è il riscaldamento dell’acqua all’interno della lavatrice. In pratica, lavando a freddo i costi discenderebbero bruscamente. A tal proposito, ricordiamo che c’è un detersivo efficace anche con un cucchiaio per il lavaggio a freddo. Si può risparmiare anche con il forno, sebbene questo sia utilizzato non spesso come la lavatrice. Basterebbe seguire le fasce orarie a consumo più basso, per utilizzare questo elettrodomestico energivoro.

Non il forno o la lavatrice ma questo comune errore col frigorifero fa schizzare la bolletta elettrica alle stelle

Se vogliamo risparmiare, bisogna fare attenzione anche all’elettrodomestico che è sempre acceso. Il frigorifero è sempre collegato alla presa di corrente e il suo motore funziona di continuo. In pratica, prende l’aria esterna e la trasforma in aria fredda, che rimane bloccata all’interno dell’elettrodomestico. All’infuori getta aria calda. Perciò, volendo risparmiare con il frigorifero, la prima cosa è di non tenerlo vicino a fonti di calore. Se per caso il frigorifero fosse posizionato nei pressi dei fornelli, meglio spostarlo. Il motore, in questo modo, faticherà meno a trasformare l’aria che è intorno in aria fredda.

Un errore comune

Un altro errore che capita spesso è quello di aprire la porta del frigorifero e di lasciarla aperta. A volte si pensa di averla chiusa e invece rimane leggermente aperta. Questo capita perché si ha l’abitudine di chiudere il frigorifero un po’ al volo, senza accompagnarlo con la mano. La porta del frigo resta aperta anche quando siamo indecisi su cosa prendere. Allora restiamo lì davanti al frigo con la porta aperta, osservando le cose che ci sono dentro.

Questi due errori mettono di continuo in funzione il motore di raffreddamento dell’aria. È proprio questo riavviarsi di continuo che incide molto sulla bolletta elettrica. Inoltre, se fosse un’abitudine quotidiana, renderebbe il motore meno efficiente. In questo modo consumerebbe molto di più, per fare lo stesso lavoro. Facendo attenzione a questi particolari, la bolletta elettrica alla fine dell’anno sarà più leggera.

