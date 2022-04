Oggi, venerdì 22 aprile, sta per iniziare un super weekend lungo. Lunedì prossimo, infatti, sarà il 25 aprile, Festa della Liberazione. L’occasione perfetta per pensare a qualche breve viaggetto, in Italia o anche all’estero. Vicino ad una splendida capitale europea, ad esempio, proprio in questi giorni, c’è un luogo dove è possibile godere di uno spettacolo naturale che non ha eguali.

Andiamo quindi a dare una sbirciatina all’oroscopo. Scoprire se stelle e pianeti sono a noi benevoli, oppure no, ci fa affrontare le giornate con il giusto atteggiamento. Anche quando lo zodiaco non è dei migliori, non ci dobbiamo scoraggiare. Lo dobbiamo bensì considerare come una sorta di monito per affrontare situazioni e persone nella maniera migliore. La scorsa settimana, super favoriti sul lavoro e in amore sono stati questi 3 segni zodiacali. La fortuna però è una ruota che gira… Scopriamo quindi chi saranno i più fortunati in questi giorni di fine aprile.

Fine aprile alla grande per Scorpione e Capricorno mentre altri 3 segni zodiacali saranno stressati da problemi di lavoro e salute

Ottime notizie in campo amoroso per gli amici dello Scorpione. Per loro, il periodo è davvero roseo. Chi ha un partner, vivrà momenti romantici e passionali. Per chi, invece, è in cerca dell’anima gemella, occhi ben aperti perché il colpo di fulmine potrebbe essere dietro l’angolo. Per lo Scorpione le buone notizie riguardano il campo sociale, in generale. In ambito lavorativo, ad esempio, chi è alla ricerca di nuovi collaboratori li riuscirà a trovare, cercando anche al di fuori della propria Città.

Situazione lavorativa al top anche per il Capricorno. Questo è il momento ideale e più favorito per fare scelte importanti, come cambiare attività, stringere accordi e fondare società. Momento propizio anche per fare importanti investimenti in campo finanziario. Per chi lavora come dipendente, è in arrivo un aumento in busta paga.

Altri segni avranno invece qualche rogna

Dopo aver svelato che sarà un fine aprile alla grande per Scorpione e Capricorno, andiamo a vedere i segni che, invece, vivranno giornate non troppo rosee.

Nervosismo alle stelle per il Gemelli, sia in famiglia che con i collaboratori sul lavoro. Per scaricare stress e tensione si consiglia un po’ di sano sport. Per i più pigri, potrebbe bastare anche qualche lunga passeggiata all’aria aperta. Giornate stressanti anche per il segno del Leone. Con tutta questa tensione, c’è l’altissimo rischio di fare scelte imprudenti, sia in ambito professionale che nella gestione dei soldi. Occhio anche ai denti. Si consiglia un controllo dal dentista.

Infine, il Sagittario dovrà mettersi in riga per quanto riguarda la forma. Complici le abbuffate di Pasqua, molti si troveranno un po’ appesantiti. Anche in vista dell’estate, una bella idea potrebbe essere frequentare con regolarità palestra o piscina e seguire uno schema nutrizionale personalizzato redatto da un bravo dietologo.

