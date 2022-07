L’insetto più temuto durante l’estate è sicuramente la zanzara. E chi vive vicino ai fiumi lo sa bene. Per questo motivo molti Comuni o città fanno la disinfestazione. Ma a volte non è sufficiente e quindi si devono trovare delle ulteriori soluzioni. Queste possono essere naturali e non.

Ci sono alcuni rimedi che possiamo stendere sul nostro corpo, come ad esempio i vari spray. Questi vanno spruzzati sulla pelle e terranno lontane le zanzare. In casa possiamo usare gli antizanzare che si attaccano alle prese elettriche. In giardino, invece, possiamo mettere i famosi zampironi per zanzare, ma ci sono anche quelli per le mosche. Ricordiamoci, inoltre, che sembrano esserci dei colori che le attirano di più rispetto ad altri, come il rosso, l’arancione, il nero e il ciano.

Poi ci sono le zanzariere

Un’altra alternativa sono invece le zanzariere. Ci sono tantissimi modelli in commercio per finestre, per portefinestre e per porte. Ci sono quelle scorrevoli orizzontalmente, in verticale, ci sono quelle magnetiche, a rullo e anche quelle su misura. Insomma, dalle zanzare possiamo proteggerci per bene.

Una volta che le abbiamo montate, però, sarà difficile poi smontarle per lavarle e disinfettarle. Quindi dobbiamo trovare dei rimedi che ci permettano di farlo senza doverle smontare.

Spesso usiamo il vapore caldo per lavarle, dirigendo il getto sulla zanzariera. Ma possiamo usare anche un altro metodo.

Veloce metodo per pulire e disinfettare le zanzariere per finestre senza doverle smontare e usare il vapore

Dobbiamo infatti pensare alla zanzariera come a una superficie di casa. Se per pulire il lavandino o il piano cucina usiamo uno spray e poi una spazzola o un panno, la stessa cosa dovremo fare con questo oggetto sulla finestra.

Prendiamo allora uno spray per pulire le zanzariere. In commercio ci sono moltissimi prodotti che possiamo usare. Bazar ha un prodotto specifico per la loro pulizia. Uno spray alla citronella da spruzzare sulla rete e poi con un panno, o una spazzola apposita, puliamo.

Lo stesso procedimento è valido per il detergente spray Sangiorgio. Altro prodotto da spruzzare sulla rete, sempre da pulire poi con un panno o la spazzola.

Le spazzole per pulire le zanzariere si possono trovare facilmente in commercio. Rispetto al panno saranno più efficaci, inoltre alcune hanno la possibilità di allungare l’asta. In questo modo possiamo pulire anche delle parti della rete dove non arriviamo.

Perché l’alternativa sarebbe quella di usare una sedia su cui salire. Ma è sempre meglio evitarlo quando si è in prossimità di una finestra. Ed ecco allora un veloce metodo per pulire e disinfettare le zanzariere per finestre e averle sempre pulite e profumate.

