Veloce e facile da preparare questo cremoso primo piatto con zucchine e speck, incredibilmente goloso grazie a un fresco ingrediente amatissimo

La voglia di mettersi ai fornelli per realizzare piatti elaborati ci abbandona quasi del tutto durante l’estate. Per fortuna, la bella stagione ci regala una serie di verdure gustosissime con cui preparare grandi piatti. Tra gli ortaggi protagonisti del mese di giugno ci sono senza dubbio le zucchine che possiamo cucinare in moltissimi modi diversi. Le zucchine sono davvero un prodotto prezioso in cucina perché con grande semplicità si prestano alla preparazione di piatti squisiti. Pensiamo ad esempio alle zucchine ripiene che possiamo farcire in modi diversi ed irresistibili oppure grigliate o gratinate. Oggi vogliamo suggerire una ricetta davvero semplice ma di gran gusto. Se c’è un ingrediente che si sposa alla perfezione con le zucchine è lo speck. Ecco perché oggi prepareremo un primo piatto goloso che rapirà il cuore di grandi e piccini anche grazie a un buonissimo e fresco ingrediente.

Ingredienti

320 g di pasta corta;

2 zucchine;

120 g di speck;

200 g di stracchino;

un filo d’olio EVO;

20 g di formaggio grattugiato;

sale q.b.;

pepe q.b.

Questa ricetta si prepara in pochi minuti, pertanto iniziamo mettendo sul fuoco una pentola piena d’acqua che servirà per cuocere la pasta. A questo punto, prepariamo il ricco condimento. Tagliamo lo speck a listarelle sottili e facciamolo rosolare in padella insieme ad un filo d’olio extravergine d’oliva.

Laviamo accuratamente le zucchine e rimuoviamo le 2 estremità. Usando una grattugia a fori larghi grattugiamo le zucchine e trasferiamole in padella insieme allo speck. Mentre lo speck diventa croccante, le zucchine dovranno ammorbidirsi, quindi aggiungiamo mezzo bicchiere d’acqua.

Quando l’acqua in pentola avrà raggiunto il bollore, saliamola e facciamo cuocere la pasta. Scoliamola al dente e trasferiamola in padella insieme a speck e zucchine. Uniamo alla pasta lo stracchino, un mestolo d’acqua di cottura della pasta e un pizzico di sale.

Mescoliamo il tutto in modo che gli ingredienti si leghino tra loro. Spolverizziamo con il pepe e il formaggio grattugiato prima di servirla.

Consigli

È davvero veloce e facile da preparare questo cremoso piatto che conquisterà tutti quest’estate. La delicatezza delle zucchine sarà arricchita dal sapore travolgente dello speck. A concludere alla perfezione si aggiungono lo stracchino e il formaggio grattugiato. Anziché grattugiare le zucchine, possiamo decidere di tagliarle a cubetti molto piccoli o a listarelle sottili. Se vogliamo usare un formaggio dal sapore più intenso, anziché lo stracchino possiamo usare del taleggio morbido.

