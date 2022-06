Si prepara con zucchine, salmone e ricotta il fresco primo piatto dell’estate, tanto gustoso da sostituire insalata di riso e pasta fredda

Primavera ed estate ci donano tanti ortaggi e frutti profumati e deliziosi. Abbiamo a disposizione una vasta scelta di ingredienti per arricchire i nostri piatti. Quando le giornate si fanno sempre più calde, la voglia di cucinare e passare il nostro tempo davanti ai fornelli diminuisce. Ecco perché spesso cerchiamo idee che possano permetterci di preparare piatti gustosi in modo veloce. Se in estate i piatti che amiamo preparare di più sono ricche insalate di riso o di pasta, oggi vogliamo suggerire una ricetta diversa. Per realizzarla utilizzeremo le zucchine, uno tra gli ortaggi più versatili di questa stagione. Ad accompagnarle ci sarà il salmone che renderà questa pietanza ancora più saporita e completa. Infine, per legare il tutto useremo la ricotta che con la sua freschezza e cremosità conquisterà tutti. Sapore fresco e travolgente sono i tratti distintivi di questo piatto e saranno sufficienti pochissimi minuti per realizzarlo.

Ingredienti

320 g di pasta corta;

2 zucchine medie;

150 g di salmone affumicato;

120 g di ricotta;

1 cipolla;

1 spicchio d’aglio;

qualche foglia di menta;

olio EVO q.b.;

sale q.b.;

pepe nero q.b.

Essendo una ricetta che si prepara in modo molto veloce, ottimizziamo i tempi mettendo subito sul fuoco una pentola d’acqua per la pasta. Intanto, prepariamo il condimento. Versiamo un filo d’olio in un tegame, tritiamo finemente la cipolla, aggiungiamo lo spicchio d’aglio e facciamoli rosolare. Laviamo e tagliamo le zucchine a rondelle ed uniamole al soffritto. Aggiungiamo sale e pepe e lasciamo rosolare le zucchine per qualche minuto. Rimuoviamo lo spicchio d’aglio usato per insaporire, tagliamo a listarelle il salmone affumicato ed aggiungiamolo in padella insieme alle zucchine. Spegniamo la fiamma ed occupiamoci della pasta.

Quando l’acqua raggiunge il bollore saliamola e facciamo cuocere la pasta. Intanto, eliminiamo il siero della ricotta ed uniamola al condimento di zucchine e salmone. Scoliamo la pasta al dente e trasferiamola in padella. Amalgamiamo il tutto per un minuto, spolverizziamo con il pepe nero e serviamo la nostra pasta. Laviamo le foglie di menta ed usiamole per guarnire il piatto e fornire freschezza a questa pasta incredibilmente gustosa.

Consigli

Si prepara con zucchine, salmone e ricotta questa pietanza buonissima. Possiamo decidere di usare del formaggio spalmabile anziché la ricotta oppure della robiola. Zucchine e salmone sono una coppia vincente in cucina che possiamo utilizzare per preparare moltissimi piatti gustosi. Per realizzare questo piatto, possiamo decidere di grigliare le zucchine ed unirle alla pasta con ricotta e salmone, anziché farle cuocere in padella. Il risultato sarà comunque delizioso, leggero e in grado di conquistare anche i palati più esigenti.

