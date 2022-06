A pochi giorni dall’arrivo dell’estate, la nostra alimentazione cambia radicalmente. Giugno segna il ritorno di moltissimi ortaggi e frutti tipicamente estivi. Tra questi ci sono le zucchine, verdure deliziose che ci permettono di arricchire con bontà e semplicità i nostri piatti. Grigliate, al forno, in padella o ripiene, le zucchine possono davvero permetterci di fare un figurone se abbiamo degli ospiti a cena. Tra i modi più comuni ed anche gustosi per realizzare le zucchine è senz’altro ripiene. Generalmente, per farcirle usiamo la carne macinata, un prodotto molto versatile nella nostra cucina e le uova. Se invece vogliamo preparare un ripieno diverso senza usare questi 2 ingredienti, oggi abbiamo un’idea da proporre. Il risultato sarà un piatto davvero veloce e semplice da realizzare, incredibilmente cremoso e gustoso.

Ingredienti

6 zucchine;

150 g di ricotta;

150 g di salmone affumicato;

80 g di pangrattato;

80 g di formaggio grattugiato;

qualche foglia di basilico;

olio EVO q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.

Dannatamente golose queste zucchine ripiene veloci da preparare senza carne né uova, ideali per chi ha poco tempo per cucinare

Iniziamo preriscaldando il forno a 200 gradi. Intanto, prepariamo le zucchine ripiene lavandole e rimuovendo le 2 estremità. Sbollentiamole per 5 minuti in una pentola d’acqua e facciamole raffreddare sotto l’acqua fredda. Tagliamole a metà, rimuoviamo con un cucchiaio la polpa e teniamola da parte. Otterremo così 12 barchette. Mettiamo nel mixer la polpa delle zucchine, il salmone affumicato e la ricotta scolata dal suo siero. Aggiungiamo anche il basilico, 2/3 del pangrattato e del formaggio grattugiato a disposizione, sale e pepe.

Frulliamo il tutto ed otterremo così un composto morbido, omogeneo e cremoso. Foderiamo una teglia con carta da forno ed ungiamola per bene. Riempiamo le barchette con il composto ottenuto e cospargiamole con il pangrattato e formaggio rimasti. Disponiamo le zucchine ripiene sulla teglia, irroriamole con un filo d’olio ed inforniamole. Facciamole cuocere per circa 20 minuti e quando in superficie si formerà una deliziosa crosticina bruna, saranno pronte. Aspettiamo qualche minuto prima di servirle.

Consigli

Sono dannatamente golose queste zucchine ripiene veloci da preparare e sono anche molto leggere senza usare le uova. Questo ripieno cremoso rende irresistibili le zucchine che possiamo preparare il giorno prima e consumarle anche fredde. Possiamo conservarle per non più di 2 giorni dentro il frigorifero. Se vogliamo rendere ancora più saporita la nostra farcitura, aggiungiamo un trito di rosmarino ed erba cipollina. In questo modo, il piatto sarà una vera e propria esplosione di sapori.

