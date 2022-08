Se siamo alla ricerca di un lavoro anche opportunità a breve termine come addetti agli eventi possono far comodo. Pochi giorni di lavoro per fiere ed eventi sportivi, spesso per più ore al giorno, che possono farci mettere da parte qualcosina. Il grosso vantaggio di questi lavori è proprio il tempo limitato ma intensivo che li contraddistingue. Per non parlare del fatto che possiamo trovarci a pochi metri di distanza dai nostri idoli. Intanto che aspettiamo la chiamata per un colloquio per un lavoro più a lungo termine è un peccato non provare. È vero che nuove opportunità di lavoro sono disponibili ogni giorno anche per diplomati, ma tentare non nuoce.

Vedere il Gran Premio di Monza da vicino grazie a 1500 assunzioni

Quando si organizzano eventi di grossa portata c’è sempre bisogno di personale aggiuntivo. Che si tratti di partite di calcio, concerti o fiere di tutti i tipi, ma anche nel caso di altri eventi sportivi. Proprio per questo si cerca personale anche per il Gran Premio di Monza che si terrà dal 9 all’11 settembre. Si cercano ben 1500 addetti al controllo accessi presso l’Autodromo Nazionale di Monza. I candidati dovranno essere disponibili a lavorare in varie fasce orarie, indicativamente 6:00-18:00 o 18:00-06:00. Importante requisito è essere disposti a flessibilità oraria, ma verranno forniti pranzo e cena al sacco.

Gli addetti avranno una pettorina numerata e una postazione assegnata da occupare. Si tratta di un lavoro da svolgere in piedi, quindi è meglio arrivare ben preparati. Viene richiesto un abbigliamento nero sportivo e si consiglia di portare uno zainetto con il necessario. Acqua, cappellino in caso di sole e un impermeabile nell’eventualità che venga a piovere.

Un’occasione da non perdere che non richiede requisiti specifici

Per il resto non vi è alcun requisito particolare e si offre un contratto di somministrazione per le giornate assegnate. Meglio affrettarsi perché questo genere di annunci è molto allettante per tantissime persone, soprattutto fan della Formula 1. Questo perché è un’opportunità unica per vedere il Gran Premio di Monza da vicino. L’agenzia che si occupa della selezione è la Manpower, cercando sul sito “addetti controllo accessi” si troverà l’annuncio. Il codice di riferimento è 453723 e la data di pubblicazione è il 12 agosto. Poi basterà cliccare su “candidati”, registrarsi o accedere e compilare il modulo con tutte le informazioni richieste e il CV. Intanto che cerchiamo un nuovo lavoro questa potrebbe essere un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

