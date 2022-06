Comprare l’auto all’asta potrebbe rivelarsi un vero affare. In genere si trovano delle incredibili occasioni a poco prezzo. Queste auto, spesso in buone condizioni di manutenzione, vengono messe all’asta perché fanno parte di una procedura fallimentare. Come per esempio le auto che sono appartenute all’ex Governatore della Lombardia e che adesso vanno all’asta.

Oggi acquistare un’auto nuova è diventato oltre che costoso anche difficoltoso. I due lunghi anni di pandemia con relativi rallentamenti nella produzione e nella catena di approvvigionamento hanno ridotto la produzione. Chi desidera avere un’auto nuova a volte potrebbe attendere anche dei mesi. Ma c’è una soluzione, acquistare una vettura a km zero.

Le auto a km zero sono a tutti gli effetti auto nuove ed hanno dei vantaggi indiscutibili, come quello del prezzo. Un’auto a km zero può arrivare a costare anche il 30% in meno del prezzo di listino. Ed oggi con gli ecoincentivi il prezzo potrebbe ridursi ulteriormente. In più sono in pronta consegna, ovvero non occorre attendere mesi per averla ma solo qualche giorno, il tempo di fare i documenti. Naturalmente questa formula di acquisto ha anche i suoi lati negativi.

Vanno all’asta a prezzi veramente da saldo queste splendide auto appartenute all’ex presidente della Regione Lombardia

Le aste sono un’altra forma di acquisto che potrebbe regalare inaspettate occasioni. Alle aste giudiziarie si possono acquistare auto quasi nuove o un usato in ottime condizioni a prezzi spesso inferiori di quelli di mercato. Tutti possono accedere alle aste giudiziarie e sperare in un affare. Le procedure messe in atto dai tribunali per vendere auto sequestrate sono numerose.

La Regione Lombardia ha deciso di mettere all’asta alcune auto appartenute all’ex Governatore della Regione, Roberto Formigoni. La delibera del Consiglio regionale ha formalizzato la procedura per mettere in vendita una BMW serie 760i HP blindata del 2005. Inoltre anche una Lexus LS600H immatricolata nel 2007 andrà all’asta.

Queste auto vanno all’asta a prezzi veramente da saldo. La BMW ha solamente 115.000 km e si può comprare a partire da soli 5.000 euro. La vettura ha una storia importante alle spalle. Infatti, prima di entrare nel possesso del Governatore Formigoni, era stata usata in diverse occasioni dal cancelliere tedesco Helmut Khol. La BMW nel 2005 costò ben 270.000 euro.

La Lexus, anche questa blindata, parte da una base d’asta di soli 4.000 euro. Purtroppo questa auto ha due difetti. La vettura ha percorso oltre 315.000 km ed è incidentata.

La Regione ha deciso di mettere in vendita anche 4 Fiat Panda alimentate a metano al prezzo di 1.500 euro. Chi desidera partecipare all’asta deve presentare la sua offerta economica alla Regione Lombardia in busta chiusa.

