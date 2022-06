Che la pensione di invalidità fosse di importo troppo basso per rendere autonomamente indipendente un invalido è una cosa di cui da tempo si parla. A dare forza a questa affermazione, ci ha pensato la Corte Costituzionale. I Giudici della Consulta infatti hanno stabilito, con una sentenza che possiamo definire epocale, che le pensioni di invalidità dovevano aumentare l’importo.

Ed è stato un aumento considerevole perché si è passati da 286,81 euro al mese per 13 mesi, a 651,51 euro, sempre su 13 mensilità. Il governo ha recepito il provvedimento della Consulta. Infatti l’aumento è stato concesso ai beneficiari delle pensioni di invalidità. Il provvedimento però è stato accompagnato da una serie di notizie ed articoli che hanno generato false aspettative e confusione. Non tutti i titolari di una pensione di invalidità infatti, avevano diritto a questo aumento.

Prenderà oltre 650 euro di pensione subito e con arretrati chi chiede all'INPS il diritto tramite questa funzione del sito dell'Istituto

La sentenza della Consulta ha portato il cosiddetto incremento al milione sulle pensioni per gli invalidi di età compresa tra i 18 e i 60 anni. Incremento che però è appannaggio solo degli invalidi con il 100% di disabilità certificata. Ma non tutti hanno ricevuto quanto speravano o quanto credevano di ricevere. Questo perché, anche se molte notizie sostenevano che l’aumento fosse per tutti, così non è stato. La sentenza n° 152 della Consulta è chiara. L’aumento spetta a chi ha un reddito al di sotto di 8.583,51 euro se single o di 14.662,96 euro se coniugato.

L’INPS potenzia i servizi

In base alle decisioni del governo provenienti dalla sentenza della Consulta, l’incremento delle prestazioni per gli invalidi civili al 100%, (ma vale per i sordi e i ciechi) è automatico. In pratica, si tratta di un aumento riconosciuto d’ufficio dall’INPS. L’invalido non doveva fare alcuna domanda. Ma chi non ha ricevuto l’aumento, può approfondire il tutto direttamente con l’INPS. Infatti, escludendo il canale dei patronato o il call center INPS (803164 da fisso e 164164 da mobile), c’è la via digitale. Sul sito dell’Istituto o tramite l’applicazione per smartphone dell’INPS, gli interessati possono avere le risposte che cercano.

C’è la sezione “l’INPS risponde”, utile per capire i perché della mancata corresponsione dell’incremento. Per chi cerca informazioni la via è questa per avere risposte. Basterà chiedere sull’apposito formulario il motivo del mancato aumento ricevuto. Naturalmente l’invalido deve indicare tutti i requisiti che detiene e che sono in linea con quelli utili all’incremento al milione. Se i requisiti sono giusti, prenderà oltre 650 euro di pensione anche chi, per colpa di qualche carenza nei dati, non lo ha mai percepito. E naturalmente se il diritto era maturato già mesi prima, c’è la possibilità di avere gli arretrati.

