Con Dior, Saint Laurent e Acne Studio si apre la stagione moda a Parigi

Al via la settimana della moda di Parigi. Terminata così quella di Milano che ha avuto un grande successo, ora tocca alla Francia e ai suoi brand. Un calendario molto fitto di appuntamenti glam e chic. Le porte di Parigi si aprono alla stampa, buyer e celebrità per la settimana della moda francese.

Dopo gli show di Milano e i suoi nuovissimi trend, a Parigi troviamo un calendario fitto di eventi che torna quasi ai livelli pre-covid. A inaugurare la fashion week di Parigi tantissimi nomi noti che hanno sfilato in giorni diversi.

A dare il via alcuni show digital, ma il primo vero fisico è stato quello di Dior, tenutosi alle 14:30 del 28 febbraio. Maria Grazia Chiuri, al timone creativo della donna del brand di LVMH, porta in scena la collezione fall-winter 2023/24 con una monumentale installazione dell’artista portoghese Joana Vasconcelos intitolata Valkyrie Miss Dior.

La sfilata è una rilettura degli anni Cinquanta del marchio dove le gonne a tubo e le giacche Bar si muovono su tessuti in popeline modellati da filo metallico. Un collezione che guarda alla sorella dello stilista e alle cantanti che hanno fatto la storia della musica di quegli anni. Non ci sono tratti nostalgici, ma solo la voglia di futuro e di indossare abiti reali.

Con Dior, Saint Laurent e Acne Studios

Nella stessa giornata di Dior troviamo un altro big della moda: Saint Laurent. Il marchio di Kering ha sfilato alle 20 di sera portando in scena un erotismo preciso. Le modelle ancheggiano: alcuni capi sembrano disegnati sul corpo, altri invece riportano spalline maxi o tessuti pregiati che cadono dalle spalle e seguono l’andatura della modella che li indossa. Abbiamo longuette con spacco centrale e canottiere di seta champagne. “Un nothing look”, così lo definisce Antony Vaccarello. Ma proprio dentro quel nulla risiede poi il tutto, il contemporaneo power dressing delle donne. Una femme potente, ma soft.

Jonny Johansson, direttore creativo di Acne Studios, porta in vece al centro della sua passerella la natura. Ma la racconta soffermandosi sulla bellezza della notte, di quando tutto tace e tutti dormono. Allora la natura sorge. Una location che mixa note magiche a note brutali della note. Il contrasto tra natura e città, la foresta a pochi chilometri dai grandi centri urbani che vive silenziosamente. E così sui capi sbocciano colori come verde e marrone, i tessuti sono stropicciati come le cortecce degli alberi e spessi come il muschio morbido che si poggia sul dorso delle rocce. E così con Dior, Saint Laurent e Acne Studio si apre la settimana della moda di Parigi che durerà fino al 7 marzo 2023.