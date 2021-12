Dopo tanti travagli anche questo anno sta volgendo al termine ma questo non vuol dire che l’attività delle Stelle subirà uno stop. Infatti mentre noi siamo impegnati a capire cosa preparare per il cenone di Natale o cosa fare a capodanno le Stelle e gli Astri continuano a girare su di noi.

E proprio nella settimana che va dal 13 al 19 dicembre potremmo trovare, letteralmente, ricche sorprese in caldo per noi.

Saranno infatti Marte, Giove e Saturno a cambiare casa dalla prossima settimana portando influssi positivi per alcuni fortunati segni. Proprio grazie a questi movimenti sarebbero previste valanghe di soldi e fortuna la prossima settimana di dicembre su questi segni secondo l’oroscopo 2021.

Primo tra i primi

Chi potrebbe avere un inizio settimana davvero col botto è un segno che forse nelle ultime settimane ha avuto bisogno di tempo per se stesso. Se molti sono stati i dubbi e i pensieri per l’Acquario, questi potrebbero trovare grandi soddisfazioni la prossima settimana. A partire da martedì, con il favore di Giove e Saturno, potrebbero arrivare le tanto attese svolte lavorative.

La tenacia e la caparbietà di questo segno daranno la possibilità all’Acquario di raggiungere grandi obiettivi sia sul lavoro che in amore. Occhio però agli eccessi di nervosismo.

Chi bene comincia

Sebbene l’anno sia cominciato con il favore delle Stelle, l’ultimo mese ha riservato parecchi grattacapi al segno del Leone. Tuttavia confusione e smarrimento potrebbero finalmente diradarsi con l’arrivo di Marte. Grazie agli influssi del Pianeta Rosso i nati Leone potrebbero trovare l’energia e la motivazione che sembra mancare da parecchio.

È tempo dunque di scuotere la criniera perché questa nuova fiducia potrebbe essere cruciale per compiere lo scatto di qualità tanto atteso. Le prospettive di lavoro ed affari sembrano migliorare anche grazie all’avvento di Mercurio che rende il Leone più saggio ma anche più predatore.

Chiude il podio un segno che non partirà da subito in quarta come Acquario e Leone ma che dovrà attendere l’ultima parte della settimana. Stiamo parlando del Sagittario dove sarà sempre Marte a portare energia infuocata. È ora di scollare di dosso le vecchie paure e timori perché per la fine della prossima settimana la fortuna potrebbe bussare alla porta.

Tanta motivazione ed una vulcanica energia potrebbero fungere da attrattore per la fortuna del Sagittario. Questo potrebbe voler dire fare bella figura al lavoro con il capo e i colleghi o risultare letteralmente irresistibile per il partener.

