A marzo gli italiani si dividono in due categorie. C’è chi non vede l’ora che arrivi definitivamente la primavera e chi invece vorrebbe ancora passare delle serate a guardare dei film sul divano con la coperta. Tutti, però, dovranno confrontarsi con una realtà comune. I mesi di primavera secondo l’oroscopo sono quelli in cui il carattere delle persone influirà di più sulla loro attività.

La primavera è una stagione feconda in cui si semina ancora ma si comincia già a raccogliere il seminato. Come sempre nella vita, alcuni raccoglieranno di più e altri di meno. In particolare, ci sarà una valanga di soldi e pioggia di fortuna per un segno in particolare ma un po’ di sfortuna per altri due.

La fortuna del Sagittario

Il Sagittario ha già conosciuto dei mesi molto felici e fortunati perché da inizio anno le stelle gli sorridono. Tuttavia, proprio in questo mese di marzo e soprattutto in aprile i nati sotto questo segno avranno la possibilità di cambiare la propria vita.

L’ultima settimana di marzo riuscirà a dare una grandissima motivazione professionale al Sagittario che gli permetterà non solo di raggiungere gli obiettivi prefissati ma anche di superarli.

Con una buona organizzazione del lavoro il Sagittario conoscerà importanti entrate economiche, che gli permetteranno di soddisfare tutti i propri bisogni. La fortuna sarà legata soprattutto a questa soddisfazione che non riguarderà soltanto dei bisogni fondamentali ma anche dei piccoli capricci che, però, saranno esauditi. Inoltre, grazie alla forza di Marte, il Sagittario avrà la fortuna di vivere dei momenti estremamente felici senza spendere troppo.

Valanga di soldi e pioggia di fortuna per il Sagittario ma attenzione alla Vergine e Capricorno

Invece, un segno che sta per vivere un momento molto difficile è la Vergine. Infatti, i nati sotto questo segno vivranno un periodo di possibili incomprensioni con il partner.

Servirebbe provare a intavolare un confronto pacifico e proficuo per tutti, ma la sensibilità della Vergine a volte è troppo forte per parlare liberamente. Queste persone si sentono ferite nel loro orgoglio e nella loro dignità e hanno difficoltà a portare avanti qualsiasi discussione profonda. In più, il momento non è dei migliori e per la Vergine sarebbe meglio fermarsi un attimo prima di agire.

Il Capricorno, invece, vivrà delle delusioni in ambito professionale. Segno caratterizzato da grandissima caparbietà, a volte non riesce però a controllare tutto ciò che vorrebbe. Il tempo rimetterà le cose a posto.

