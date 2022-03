Primavera è tempo di rinnovamento, di cambiamenti e di nuovi progetti. Con l’equinozio si cambia musica, partono nuove sfide, occasioni e possibilità. Certo il panorama internazionale non è al momento dei più rosei ma nel nostro piccolo bisogna continuare a sperare e mantenere alta la progettualità. Ci sono in particolare dei segni di finalmente inizieranno a gettare le basi per un nuovo progetto. L’adrenalina nel veder prendere forma la propria idea compenserà anche eventuali spese impreviste e coinvolgerà anche i nostri cari più scettici. Ma vediamo quali segni zodiacali saranno i più raggianti questa settimana.

Con l’inizio della primavera il treno dei desideri è in dirittura d’arrivo sui binari soldi ma anche del lavoro e delle finanze per Cancro, Gemelli e questi altri segni

Il primo segno che analizziamo è l’Ariete. Il passaggio del Sole fa intravedere la luce in fondo al tunnel per i nati sotto questo segno. Finalmente si prospettano delle novità in arrivo anche sul piano lavorativo. Fra qualche mese anche Giove arriverà a dar man forte e lì allora realmente non ce ne sarà per nessuno.

Gemelli

Settimana divisa a metà anche per i nati sotto il segno dei Gemelli. Se fino a mercoledì la situazione sarà rosea, da mercoledì a venerdì occorrerà fare voto di pazienza per qualche imprevisto. Da oggi fino a mercoledì è tempo di creare la nostra Vision Board, la lavagna degli obiettivi a cui ambiremo in questa primavera. Un team di Pianeti favorevoli ossia Venere, Marte e Saturno, supporterà i Gemelli come un integratore multivitaminico. In questo modo si supererà il periodo faticoso delle ultime settimane.

Lo Scorpione

Gli Scorpioncini questa settimana sembrano aver raggiunto il punto di svolta. Lo Scorpione è un segno che lavora alacremente per raggiungere i propri obbiettivi ma è anche aiutato da un innegabile sesto senso. Se c’è un desiderio o un’idea abbozzata posta nel cassetto, questo è il momento giusto per pianificarne la realizzazione. Alcuni invece proprio in questa settimana avranno idee brillanti da portare avanti con ostinazione.

Toro

Inizio settimana ancora in balia del dubbio per quella severa Luna che si mette sempre a scombussolare i piani. Da mercoledì arriverà la primavera anche per i nati sotto questo segno soprattutto in ambito finanze e lavoro. Dopo qualche spesa imprevista, questo è il momento per risollevare le sorti soprattutto quando il satellite terrestre non sarà più in opposizione.

Cancro

Insieme a Toro, Capricorno, Vergine e Scorpione sono gli stakanovisti dello Zodiaco. Lavorare, lavorare e lavorare. Il Cancro questa settimana potrà profittare di una bellissima Luna in Scorpione. Sappiamo quanto la Luna aiuti l’intuito e il Cancro ne ha da vendere. Sul lavoro e sul conto corrente gli astrologi promettono buone novità. Per chi sta pensando ad un nuovo impiego oppure pianificando un nuovo progetto, è ora di rimboccarsi le maniche. Riformulando il celebre titolo della Tamaro, potremmo dire: “Va dove ti porta l’intuito”.

Con l’inizio della primavera il treno dei desideri farà parecchie tappe e basterà cogliere le giuste occasioni e saltare in carrozza.

Lettura consigliata

Capricorno e Scorpione dovrebbero stare alla larga da questo segno zodiacale altrimenti si prevedono guai in vista