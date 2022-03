Per le compagnie turistiche e le agenzie di viaggi gli ultimi anni non sono sicuramente da mettere in cornice. Prima una serie infinita di attentati terroristici, poi la Pandemia, e adesso la guerra in Ucraina. Senza considerare i relativi e folli aumenti del petrolio e della benzina, che, complicheranno e non poco le nostre prossime vacanze. A ciò aggiungiamo le bollette energetiche spaventose che stiamo pagando e i soldi per viaggiare sono davvero pochi. Ecco perché la nostra Redazione cerca sempre degli itinerari alternativi e dei suggerimenti utili per i Lettori. Come il viaggio che proponiamo oggi: abbastanza economico, affascinante e all’opposto delle zone a rischio bellico.

Mare calmo e pulito con temperature miti

L’Algarve è considerata una delle mete più ambite del bellissimo Portogallo. Dopo la capitale Lisbona, è la seconda località turistica più apprezzata e visitata del Paese. Soprattutto i turisti europei, britannici e scandinavi amano questa zona dalla bellezza selvaggia, dal mare pulito e dal clima mite. Negli ultimi anni stava diventando anche un ritiro dal lavoro per molte coppie italiane, che qui venivano a svernare una volta in pensione. Consideriamo che, nonostante la sua fama, l’Algarve resta una zona dove vivere non costa tanto, ma i servizi sono davvero ottimi.

Lontano da scenari di guerra e a prezzi abbordabili ecco una splendida meta europea che ha fatto innamorare il Mondo

Sono molte le compagnie aeree che servono l’Algarve dai principali scali italiani. Ryanair è una di queste e offre voli settimanali in partenza soprattutto da Orio al Serio. Recentemente premiato come miglior aeroporto d’Europa da un sito internazionale di viaggi.

Come visitarla

Il modo più bello per visitare l’Algarve sarebbe quello di girarla. In moto o con una vettura scoperta, così da apprezzare in pieno tutta la sua bellezza. Faro, Olhao e Tavina sono mete davvero bellissime e fiabesche. Il clima è particolarmente piacevole, caldo, ma ventilato. La media annuale, tra inverno ed estate, super i 20 gradi. Ed ecco spiegato perché l’Algarve sta diventando una zona particolarmente apprezzata da chi vuole lasciarsi il freddo alle spalle, ma senza andare al di là del Mondo. Lontano da scenari di guerra e a prezzi abbordabili questa splendida regione, raggiungibile facilmente dall’Italia per una vacanza rilassante ed economica.

