Maggio è ormai alla metà del suo corso e le persone già pensano all’estate. Chi ha figli in età scolare sa che presto la quotidianità dovrebbe cambiare, così come chi vive nelle località balneari si aspetta grandi sconvolgimenti. Tutti gli altri invece pensano certamente alle vacanze, ma in maniera più generale e lontana. Per poter vivere un’esperienza fantastica nelle vacanze, però, servono essenzialmente due ingredienti. Amore e soldi, direbbero coloro che amano parlare schiettamente. L’oroscopo ci dice che c’è un segno che avrà questa fortuna, almeno per il momento. Infatti, ci sarà una valanga di soldi e amore in poppa per il segno del Leone, mentre per la Vergine e il Capricorno si prospettano tempi più complessi.

Leone

Le stelle proteggeranno tanto gli affetti delle persone nate sotto questo segno. In particolare, l’influenza positiva di Venere riuscirà ad appianare quei disguidi che hanno caratterizzato le ultime settimane. Si potrebbe trattare di una piccola incomprensione famigliare o di un piccolo litigio di coppia. Ad ogni modo, tutto ciò è alle spalle e da oggi fino a fine mese non ci sarà altro che sentimento. Con i problemi alle spalle e con la vitalità che da sempre caratterizza questo segno, il Leone avrà l’opportunità di dimostrare alle persone amate tutto il suo valore.

In ambito lavorativo andrà forse ancora meglio. Sempre grazie all’influsso benefico di Venere, i legami professionali del Leone si distenderanno. Infatti, ricordiamoci che queste persone vivono i rapporti umani in una maniera abbastanza speciale, dato che conoscono gli ingredienti per vivere sempre con molta passione. In particolare, questa situazione porterà il Leone ad avere sempre più successo e a sentirsi felice. Conseguenza forse non voluta di tutto ciò è un ipotetico aumento o qualche altra gratificazione economica.

Valanga di soldi e amore in poppa per il Leone, ma attenzione alla Vergine e al Capricorno

Se per il Leone sembra proprio che ci sia una strada spianata per il successo, non si può dire la stessa cosa per la Vergine. Infatti, i nati sotto questo segno stanno vivendo un periodo che si può riassumere con una parola sola: confusione. La Vergine ama la chiarezza e ama la linearità nella vita. Ricerca sempre la scelta migliore da prendere, che spesso coincide con quella più logica. Tuttavia, quando questa scelta non si profila, i nati sotto questo segno sembrano perdersi nella propria vita. Il Capricorno invece dovrà fare molta attenzione ad alcuni rapporti, specialmente con dei membri della propria famiglia. La sua timidezza potrebbe apparire come estrema freddezza negli occhi degli altri. Forse sarebbe proprio il caso di cucinare un piatto molto romantico e bere dell’ottimo vino per distendere gli animi di tutti.

Lettura consigliata

Maggio al rallentatore per la Bilancia ma pioggia di soldi per questi due segni dell’oroscopo