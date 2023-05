Chi sogna una vacanza tra mare e montagna non potrà perdersi questo borgo dov’è nata Angelina di Amici22

L’estate si avvicina e già abbiamo il desiderio di una vacanza al mare. In alcune località della Sicilia o della Calabria qualche temerario ha già iniziato a prendere il sole sulla spiaggia. Se vogliamo rilassarci c’è la “Perla del Tirreno” che ci aspetta. Si tratta di un meraviglioso borgo della Basilicata in cui è nata Angelina Mango. Scopriamo qual è.

Durante l’anno possiamo di solito diversificare le nostre vacanze. In base alla stagione preferiamo fare trekking o un weekend sulla neve. Il tempo libero si trascorre pure piacevolmente in città, tra musei, spettacoli o semplici giri per negozi. Appena inizia a far caldo, però, molti avvertono il desiderio di passare qualche giorno al mare. Potremmo mangiare del pesce in un romantico ristorantino sulla costa o fare foto spettacolari. Ci sono tante località note per spiagge e acque cristalline dove andare in estate. Alcune sono belle da visitare pure in periodi diversi, come in primavera.

La famiglia e le origini di Angelina

Ogni Regione d’Italia ha dato i natali a tanti uomini e donne che hanno brillato nella letteratura, nelle arti e nello spettacolo. In particolare in tempi recenti accostiamo la Basilicata all’attore Rocco Papaleo. Un altro nome ha dato lustro a quella terra, Pino Mango. Cantante dalla voce unica, è ricordato per brani come Oro, Bella d’estate, Mediterraneo, La rondine.à

Mango e la moglie Laura Valente, ex cantante dei Matia Bazar, hanno avuto due figli, Angelina e Filippo. Angelina in questi mesi sta ricevendo molta stima e notorietà tramite il programma Amici22 su Canale5. Questa giovane cantante è nata in Basilicata come il padre. Il suo paese d’origine è la “Perla del Tirreno”, Maratea, detta anche “Città delle 44 chiese”.

La parte più antica di questa splendida località tra mare e monti è detta Castello. Il centro storico sarebbe il borgo vero e proprio.

Un borgo della Basilicata per chi sogna una vacanza tra mare e montagna

Sono tante le attrazioni di Maratea. A differenza di altri comuni lucani, si affaccia sul Mar Tirreno e presenta una lunga costa. Il turista può ammirare scogli, insenature ma anche spiagge. Può tuffarsi, prendere il sole, immergersi per ammirare un sito archeologico subacqueo. Il borgo ha pure un porto. Di particolare interesse speleologico è la Grotta di Marina, con stalattiti e stalagmiti. Oltre al mare nei pressi si ergono diversi rilievi anche sopra i 1.000 metri di altitudine.

Sul monte San Biagio si trova una delle più alte statue d’Italia raffigurante il Cristo Redentore. Il panorama da lì è davvero mozzafiato. Sul monte si trova pure la Basilica di San Biagio. Dal primo sabato alla seconda domenica di maggio si svolge la festa del patrono con una processione particolare dal monte al borgo e viceversa.

Chi sogna una vacanza tra mare e montagna e si reca in Basilicata potrà apprezzare le bellezze di Maratea. In questo borgo si mangia pure bene. Tra le specialità locali ricordiamo la salsiccia lucanica e i formaggi. Potremo gustare anche lagane e ceci, frittata con cipolline, vermicelli con patelle e le zeppole.