Esiste un mese dell’anno in cui scoprire i tesori più nascosti dello Stivale è un vero piacere. Questo mese è proprio il settembre che sta per iniziare. In questo periodo l’Italia si spopola dalle frotte di turisti, il meteo dà pochi problemi e i prezzi di pernottamenti e servizi sono decisamente bassi. La condizione perfetta per una toccata e fuga o per un weekend fuori porta. E se non abbiamo ancora scelto la meta per le vacanze last minute a settembre forse siamo nel posto giusto. Perché questo piccolissimo borgo nel cuore dell’Abruzzo è una perla da non farsi scappare.

Celano è la tappa perfetta per un weekend a settembre

La Marsica è una zona dell’Abruzzo famosa per i suoi parchi tra i più belli d’Italia e per le sue bellezze naturali. Ma all’interno di questo meraviglioso territorio si nascondo alcuni piccoli paesini che potrebbero rubarci il cuore. Uno di questi è Celano, borgo che conta poco più di 10mila abitanti e che sorge ai piedi del Monte Tino.

Celano è noto principalmente per il Castello Piccolomini, uno dei più imponenti e meglio conservati del Paese. Ma come stiamo per scoprire in questo borgo c’è molto altro da vedere.

Cosa vedere a Celano

Celano vanta una storia lunghissima e alcuni storici affermano che il Manoscritto Lauri sulla pittura di Leonardo Da Vinci sia stato stampato proprio qui. E se siamo appassionati di medioevo e architettura troveremo pane per i nostri denti. Il centro del borgo è una vera cartolina di architettura medievale in cui potremo ammirare case signorili, chiese e minuscole stradine.

Imperdibile anche il Museo dedicato all’epoca preistorica che reca testimonianze antichissime in stato di conservazione impeccabile.

Vacanze last minute a settembre in questo delizioso borgo immerso nella natura

Visitare il centro storico di Celano e il Castello Piccolomini richiede circa un giorno. Per questo motivo è una ottima idea dedicare gli altri giorni di vacanza alla scoperta della natura che li circonda.

Se amiamo il trekking e gli spettacoli naturali abbiamo davvero l’imbarazzo della scelta. A pochi minuti dal centro potremo trovare le Gole di Celano, uno dei luoghi più suggestivi del Centro Italia. Altre tappe da non perdere sono la Fonte degli Innamorati e i resti del Monastero di San Marco. La prima è una fonte naturale incastonata nella roccia perfetta come sfondo per le fotografie più romantiche. Il secondo risale addirittura al 1200-1300, è una delle testimonianze più antiche dell’edilizia religiosa dell’Abruzzo.

Lettura consigliata

5 mete magiche per la vacanza a settembre al mare in Italia spendendo pochissimo