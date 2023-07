Vacanze in Puglia? Ecco un borgo legato ad Alessia Marcuzzi, tra i più belli e con tanti eventi estivi

L’Italia non smette mai di sorprendere chi decide di visitarla. Ogni Regione racchiude tesori di inestimabile valore. Si trovano inoltre tanti borghi ricchi di storia e di bellezza. Ad esempio, scopriamo cosa vedere in Puglia in una località amata da Alessia Marcuzzi.

Mare cristallino, spiagge di sabbia finissima, montagne dove trovare refrigerio e laghi incantevoli sono solo alcune delle bellezze dell’Italia. Chi infatti decide di trascorrere le vacanze nel nostro Paese ama non solo Roma, Firenze o Venezia, ma anche molto altro. Aggiungiamo pure il crescente interesse verso i piccoli centri.

I borghi italiani mantengono nel tempo un’atmosfera tranquilla e tesori di vario tipo. Arte, natura e cibo tipico attraggono i turisti e anche personaggi famosi. In molti decidono inoltre di comprare casa in Italia, basti pensare a Sting e alla sua tenuta in Toscana.

La Puglia è tra le Regioni più frequentate dai turisti specialmente in estate. Le località balneari, le Isole Tremiti, città d’arte e cucina tipica sono le attrazioni principali. Troviamo anche alcuni tra i borghi più belli d’Italia. Pensiamo ad Alberobello, Cisternino, Otranto e a Vico del Gargano.

Vacanze in Puglia? Ecco un borgo legato ad Alessia Marcuzzi da visitare in estate

Un piccolo borgo pugliese meno conosciuto si trova in provincia di Foggia a quasi 700 m s.l.m.

Ci riferiamo a Roseto Valfortore. Il nome deriverebbe dalla presenza delle meravigliose rose selvatiche nel territorio e al fiume Fortore.

Dal belvedere è possibile ammirare il panorama e il bosco Vetruscelli dall’alto. Nel centro storico ci sono la piazza, i vicoli detti “strettole” e gli edifici religiosi. In particolare nella Chiesa Madre potremo osservare la balaustra e dei sarcofagi in pietra locale scolpiti da maestri scalpellini.

Roseto Valfortore offre inoltre la possibilità di fare escursioni nei paraggi e di raggiungere i mulini ad acqua. Tra i prodotti locali abbiamo il miele e il tartufo nero. In questo borgo pugliese sarebbero nate la nonna e la madre di Alessia Marcuzzi.

Sagre e concerti a Roseto Valfortore

La nota conduttrice televisiva frequentava questi luoghi durante l’infanzia. Qui risiedono ancora alcuni suoi parenti. Ha sorpreso tutti i rosetani la sua visita nel luglio del 2021. La Marcuzzi insieme alla figlia Mia, infatti, è tornata a Roseto Valfortore per visitare zii e cugini. Si è pure divertita provando a dirigere la banda del paese.

Per l’estate del 2023 questo borgo ha in serbo tanti eventi interessanti. Ad esempio il 17 luglio si terrà l’Alberobello folk art e dal 21 al 23 la Festa del grano e della ruralità, con assaggi gastronomici e musica. Il 24 ci sarà il Bubble circus show. Il 26 sarà la volta della Sagra della porchetta, mentre il 28 ci sarà la Festa dell’accoglienza e un concerto.

Nel mese di agosto dovrebbero svolgersi altri eventi. Ricordiamo il 9 un concerto tenuto da una tribute band di Ligabue e giorno 12 la Sagra del tartufo. Per ulteriori informazioni si consiglia di contattare il comune di Roseto Valfortore.

Vacanze in Puglia? Ecco un borgo legato ad Alessia Marcuzzi ricco di bellezza dove trascorrere qualche giorno di vacanza.