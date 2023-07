Qualche proposta innovativa di Renato Brunetta sull’inflazione

Oggi è stato pubblicato un interessante editoriale del Prof. Renato Brunetta Presidente del CNEL sulle pagine dell’HUFFPOST: “L’inflazione si combatte con più concorrenza e migliore regolazione”.

Riportiamo alcuni stralci sulle nostre pagine e rinviamo all’articolo pubblicato per la lettura integrale.

…”E se l’inflazione, più o meno persistente, che oggi stiamo subendo fosse il prodotto non solo di un malessere generale di tutte le nostre istituzioni economiche, ma anche, e soprattutto, dell’inadeguatezza della cassetta degli attrezzi teorica elaborata nel secolo scorso e che, molto probabilmente, oggi non appare più all’altezza dei tempi per combattere il fenomeno? Come è avvenuto con le terapie a base di salassi e sanguisughe per il controllo della circolazione sanguigna nei tempi andati.”…

…A questa recrudescenza inflazionistica, che ha toccato livelli che non si osservavano ormai da quarant’anni, le banche centrali hanno reagito in ritardo e in modo non efficace, basandosi su previsioni errate circa la natura temporanea dell’inflazione (la pandemia prima, la guerra poi). La risposta è stata quella standard, ossia un rapido e sostenuto rialzo dei tassi d’interesse, nel caso della Banca Centrale Europea dallo 0 al 4,0%. Rialzo ancora in corso e destinato, almeno stando alle dichiarazioni della governatrice Christine Lagarde rilasciate all’incontro di Sintra, a proseguire ulteriormente nell’immediato futuro, passando così da una reazione tardiva ad una che rischia di essere eccessiva…

Per leggere l’intero editoriale cliccare QUI