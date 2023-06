Per una vacanza al mare in Puglia e Sicilia ecco 3 spiagge Bandiera Blu tra agrumi e vigne

Per una vacanza al mare in Puglia e Sicilia ecco 3 spiagge Bandiera Blu-proiezionidiborsa.it

È sempre una buona idea organizzare una vacanza. In ogni periodo dell’anno possiamo avere a disposizione alcuni giorni liberi. Approfittiamone per rilassarci. Specialmente in estate una meta preferita è il mare. Spesso risulta conveniente prenotare in anticipo le vacanze nelle località balneari. Scopriamone 3 che hanno ricevuto il riconoscimento Bandiera Blu nel 2023.

Arrivati alle porte dell’estate durante il giorno si fantastica sulle ferie. A volte si preferiscono le solite località, altrimenti si cambia. In questo caso si pone il dubbio su quale posto scegliere per andare in vacanza. Tra le destinazioni più gettonate troviamo spesso la Puglia e la Sicilia.

Anche quest’anno molte spiagge sono state premiate con la Bandiera Blu. In queste Regioni sono tante quelle che si fregiano di essere tra le più belle. Scopriamone alcune.

Alcune mete incantevoli per una vacanza al mare in Puglia e Sicilia

Nel gioco delle associazioni se pensiamo alla Puglia immaginiamo subito masserie, uliveti, orecchiette e il mare. Ci sono molti posti piccoli ma incantevoli dove andare, tra cui Rodi Garganico. Qui si trovano alcune spiagge elette tra le più belle d’Italia, Riviera di Ponente e Riviera di Levante.

Oltre a prendere il sole e a nuotare si possono fare passeggiate in centro e altro. Rodi Garganico fa parte del Parco del Gargano dove si trova la Foresta Umbra, Patrimonio UNESCO. Trekking, camminate, giri in mountain bike, quindi, possono arricchire le giornate di vacanza.

Nei dintorni si trovano tanti agrumeti. Durante il periodo di fioritura potremo sentire un piacevole profumo di zagara.

A Rodi Garganico inoltre si può prendere il traghetto per raggiungere le Isole Tremiti. Anche qui c’è una spiaggia Bandiera Blu, la Cala delle Arene. Sabbia e mare paradisiaci non sono le uniche attrattive dell’isola di San Domino. Ci sono infatti grotte, la roccia a forma di elefante e possibilità di fare trekking. In quest’isola si rifugiava spesso il cantautore Lucio Dalla. Un suo album, Luna matana, è dedicato proprio a Cala Matana, una spiaggetta dell’isola.

Una siciliana da vip

Le Isole Eolie sono una delle mete preferite di molti vip italiani e stranieri. Ogni anno i villeggianti fanno a gara per farsi un selfie con attori e calciatori in giro per i vicoli o nei locali.

Una delle spiagge Bandiera Blu 2023 si trova a Lipari ed è Acquacalda, vicino al borgo omonimo. Premiata per la sua bellezza sarebbe anche a misura di bambino. Quest’anno, infatti, Acquacalda insieme a Marina di Lipari e Canneto ha ricevuto pure la Bandiera Verde.

Così come quello pugliese, il cibo tipico siciliano è molto apprezzato dai turisti. In particolare a Lipari oltre ai piatti con il pesce sarà piacevole assaporare un vino locale. Si tratta del Malvasia delle Lipari da abbinare ai dolci siciliani o al formaggio stagionato.

Concludendo, per una vacanza al mare in Puglia e Sicilia possiamo lasciarci ispirare da queste località meravigliose.