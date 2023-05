Un weekend in 3 borghi nel cuore della Toscana con vino e cibo tipico nel territorio amato da Sting

L’Italia è uno dei Paesi al Mondo più amati. Secoli di storia sono testimoniati da siti archeologici, opere d’arte, chiese, borghi medievali e molto altro. Tra le Regioni che attraggono più turisti durante l’anno c’è la Toscana. Alla nota e bella Firenze si affiancano altre realtà, tra cui il Valdarno. Scopriamo qualcosa da vedere in un weekend nella zona prediletta dal cantante Sting.

Si può viaggiare per il Mondo per ragioni diverse. Si potrebbero cercare divertimento, relax, spiagge da sogno. Altri sono interessati a posti immersi nella natura o vogliono visitare città d’arte e musei. Completa la vacanza anche l’esperienza culinaria. In Italia è facile trovare tutto ciò. Le nostre Regioni possono soddisfare infatti le esigenze di ogni tipo di viaggiatore. Prendiamo ad esempio la Toscana. Sono numerosi gli artisti, letterati e poeti nati in questo bellissimo territorio.

La costa è meta di turismo balneare d’estate, le città sono ricche di monumenti e musei. Molti decidono di andarci in vacanza, ma anche di iniziare un’attività e di comprare casa. Un personaggio molto noto che l’ha fatto è

Sting. Insieme alla moglie Trudie ha comprato la tenuta secolare Il Palagio. Oltre a vivere per lunghi periodi in questa dimora, Sting produce dell’ottimo vino. Questo posto paradisiaco amato da Sting e dalla sua famiglia si troverebbe sui colli toscani vicino a Figline Valdarno.

Per rilassarci trascorriamo un weekend in 3 borghi nel cuore della Toscana

Uno di borghi più belli della Toscana è Figline Valdarno. Molte sue attrazioni si trovano nel centro cittadino e attorno a Piazza Marsilio Ficino. Tra tante pensiamo alla Collegiata di Santa Maria, del Tredicesimo secolo, che ospita alcune tavole dipinte di notevole bellezza. Pensiamo anche al loggiato dell’ex Spedale Serristori, del Seicento, e i palazzi appartenuti proprio a questa famiglia. San Giovanni Valdarno è un altro borgo da visitare. Qui nacque Masaccio e la sua casa natale ospita spesso delle mostre d’arte. Tra le chiese citiamo la Basilica di Santa Maria delle Grazie e il museo con la famosa Annunciazione del Beato Angelico. L’edificio più fotografato e caratteristico di San Giovanni Valdarno, però, sarebbe Palazzo d’Arnolfo, sede del Museo delle Terre nuove.

Valdarno tra natura, vino e buona cucina

Il paesaggio del Valdarno si dice che ebbe come estimatore Leonardo da Vinci. In molti suoi dipinti, infatti, sembra riconoscere alcune parti di questo territorio toscano. In particolare lo studioso Silvano Vinceti afferma che il ponte Romito di Laterina sia quello dietro la Gioconda.

A Laterina è interessante il centro storico, con la Rocca e la Torre Guinigi. Nell’ultimo weekend di luglio si svolge una festa medievale nel castello. Nei pressi il territorio si presta a trekking e cicloturismo. Si trova anche la Riserva naturale Valle dell’Inferno e Bandella, con specie vegetali e molti animali. Ricordiamo pure l’Area naturale protetta delle Balze, un paesaggio davvero unico con calanchi e zone erose. Citiamo infine la presenza del roseto “Fineschi” a Cavriglia.

Tra i prodotti locali ricordiamo il pecorino, il miele, i salumi. Aggiungiamo anche la produzione di fagioli e zafferano. Piatti locali sarebbero la ribollita, la panzanella, la pappa al pomodoro, il castagnaccio e la schiacciata con l’uva. Da degustare durante un weekend in 3 borghi nel cuore della Toscana uno dei vini d’eccellenza locali, il Valdarno di Sopra DOC.