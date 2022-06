C’è una vasta gamma di destinazioni estive per vacanze in famiglia e con bambini tra cui scegliere. Prima di pianificare il viaggio bisogna premeditare le cose da non fare mai in vacanza e farsi le classiche domande:

si preferisce il mare o la montagna?

hotel o casa vacanza?

Se si sceglie l’hotel come destinazione per la propria vacanza, bisogna prestare attenzione al fatto che l’hotel sia adatto ai bambini, la spiaggia sia pulita e l’accesso all’acqua sicuro.

Le temperature non dovrebbero essere troppo elevate e la destinazione non dovrebbe richiedere più di tre ore di volo.

Ovviamente la scelta finale delle destinazione dipende anche da un fattore decisivo per le famiglie, ovvero il budget.

Vacanze in famiglia serene e divertenti con questa guida indicante 4 posti ideali splendidi e a misura di bambino

La Croazia, sulla costa adriatica, è una destinazione perfetta per le vacanze estive con i bambini. Qui è garantito tanto sole e temperature piacevoli, non troppo calde né umide. Il miglior periodo per viaggiare in in questo Paese, va da maggio a ottobre e si può arrivare lì in una, massimo due ore di volo.

Prima di prenotare le vacanze, però, i genitori dovrebbero scegliere bene le spiagge, perché molte di esse in Croazia sono rocciose. Invece per i bambini piccoli l’ideale è andare al mare in una delle spiagge croate sabbiose o di ciottoli.

Da visitare con i proprio figli il Parco dei Dinosauri “Funtana”, il parco avventura a Istria, l’Acquario di Pola con più di 60 vasche espositive, la Grotta di stalattiti a Baredine, il Parco nazionale dei laghi di Plitvice, un parco mozzafiato e uno dei più antichi d’Europa.

Se il budget è limitato, sarà meglio scegliere la Bulgaria, soprattutto, Sunny Beach, sulla costa del Mar Nero.

Questa meta è consigliata come una delle più belle destinazioni di vacanza da bassare con i propri bambini da maggio a settembre. La temperatura dell’aria e del mare sono assolutamente gradevoli.

I posti migliori da visitare con i bambini in Bulgaria sono:

Il parco acquatico;

lo Zoo di Varna;

il delfinario;

una nave dei pirati sulla quale passare una giornata immersi in una favola.

Le ultime due destinazioni

Se si vuole andare più lontano, la Thailandia offre tutto quello che serve per una vacanza divertente con la propria famiglia: splendide spiagge con acque cristalline, città vivaci, mercati notturni e bancarelle di cibo. Ma anche luoghi incontaminati della natura e resort di lusso.

Il Paese offre avventura e buone infrastrutture. Questo lo rende una meta di viaggio perfetta per una vacanza in famiglia. Le temperature si mantengono attorno ai 30 gradi tutto l’anno.

Ecco che potremmo vivere delle vacanze in famiglia serene e divertenti con questa guida utile.

Il quarto Paese dove recarsi con la propria famiglia è la Danimarca, adatto per vacanze con bambini sia nei mesi estivi come classica vacanza al mare che nelle stagioni più fresche.

Le migliori destinazioni per vacanze con bambini in Danimarca sono:

Legoland Danimarca;

Legoland Billund Resort.

Il primo è un parco a tema dove si può vivere in edifici e paesaggi unici realizzati interamente con i mattoncini Lego.

C’è uno zoo tropicale con 200 specie di animali. Il parco acquatico è perfetto come meta di vacanza con i bambini. Qui i bambini potranno sfogarsi senza annoiarsi mai.

Lettura consigliata

Se si ha il desiderio di passare delle vacanze completamente offline e senza tecnologia, queste sono le mete giuste