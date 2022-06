Molte situazioni che si verificano nelle nostre vite potrebbero essere spiegate anche tramite i transiti del cielo. Per questo motivo oggi spieghiamo un transito particolare che per alcuni porta a una metamorfosi profonda e parecchio difficile, ma alla fine anche gratificante. In un primo momento infatti si potrebbero verificare pesantezza e lacrime amare per questo segno che ha appena iniziato a subire il movimento contrario di Saturno. Scopriamo insieme di che cosa si tratta e quali sono le prove da affrontare.

Le retrogradazioni e il loro significato

Generalmente le persone sono spaventate dai moti retrogradi dei pianeti, ma questi sono un fenomeno tutt’altro che raro e avvengono a più riprese. Uno dei più temuti è sicuramente Mercurio che dal 3 di giugno ha finito di fare i dispetti a tutto lo zodiaco, provocando ritardi e problemi all’interno delle comunicazioni sia interpersonali che tecnologiche. Il vademecum per sfruttare al meglio questo genere di transiti è racchiudersi in uno stato di riflessione e raccoglimento, comportandosi come il Pianeta suggerisce. Adesso è in azione quella di Saturno che inizia ad andare a ritroso fino al 23 di ottobre di quest’anno.

Dato che si trova negli ultimi gradi dell’Acquario i più interessati ai suoi fenomeni saranno quelli nati nella terza decade del segno, venuti alla luce negli ultimi 10 giorni del segno. Quindi questi nativi saranno chiamati a una maturazione, alla costruzione di solide basi e a riflettere sulle conseguenze delle proprie azioni nell’area dell’Io.

Pesantezza e lacrime amare per questo segno sfortunato per colpa della malefica retrogradazione di Saturno

Stando alle opposizioni, ad essere anche toccati sono i Leoni, soprattutto quelli della terza decade, quindi nati in concomitanza fra 11 e 22 agosto. In questo caso i rapporti quotidiani sono messi sotto la lente di ingrandimento. Non solo quelli amorosi però, ma anche quelli lavorativi e societari. Infatti questi vanno rivisti in ottica più equa e “matura”. Per un segno, che nel suo lato ombra risulta egocentrico, è difficile vedere le relazioni in maniera paritaria e quindi il passaggio del Pianeta del karma potrebbe portarli ad affrontare delle prove. Se superate, queste renderanno una persona migliore. Se invece saranno ignorate porteranno a rotture e difficoltà molto faticose. È quindi necessario sfruttare questi mesi al meglio per costruire dei rapporti più paritetici.

Lettura consigliata

Estate da urlo e vacanze ricche di gioia, soddisfazioni e divertimento per questi tre segni ricchi di charme favoriti da Giove