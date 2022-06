Quando si organizza una vacanza sarebbe fantastico prendersi una pausa non solo dal lavoro e dalla propria città, ma anche dalla tecnologia e passare della vacanze completamente offline.

Spegnere smartphone, tablet, pc e staccare ogni connessione internet, può contribuire a far passare delle vacanze più serene, rilassanti e può aiutare a spegnere anche i pensieri.

Può non sembrare importante, ma la dipendenza dai dispositivi tecnologici e dai social è sempre più diffusa e, come tutte le dipendenze, ha degli effetti collaterali non indifferenti. Per esempio lo stress per un commento negativo sotto una foto, la smania di controllare sempre le notifiche, i like, i cuoricini, sono effetti ansiogeni di una tale dipendenza.

Per disintossicarsi, si potrebbe approfittare delle ferie estive per andare in vacanza anche dalla tecnologia, mettendosi completamente offline. Vediamo come fare e dove andare per raggiungere questo obbiettivo.

Se si ha il desiderio di passare delle vacanze completamente offline e senza tecnologia, queste sono le mete giuste

Smartphone, altri dispositivi tecnici e internet sono i nostri compagni di ogni giorno, soprattutto per chi ci lavora. Per molti è diventato un lusso regalarsi una pausa digitale. Ecco perché il turismo ecologico si sta adattando a questa esigenza e stanno diventando sempre più diffuse le strutture per vacanze libere da cellulari e internet.

Aumentano le offerte di disintossicazione digitale, in cui gli ospiti possono staccare del tutto la spina, in modo metaforico e reale. In Europa ci sono molti luoghi naturali atti a questo scopo, da raggiungere in treno, autobus o traghetto.

Per esempio si potrebbe pensare di passare una vacanza in una casa sull’albero a Krün vicino a Garmisch-Partenkirchen, in Germania. La piccola casa è arredata in modo confortevole e si trova nella foresta vicino a un hotel. Una casa su un albero è un bellissimo rifugio, senza internet e senza tecnologia. In questo modo si può esplorare la natura circostante in santa pace.

Il secondo modo per staccare la spina dalla tecnologia è scegliere un rifugio in montagna in Austria. Con i suoi paesaggi naturali di montagna, l’Austria ha alcune destinazioni per vacanze offline, appartate e prive di tecnologia. Non c’è nulla di meglio di una vacanza rilassante in montagna, magari in una campagna biologica in Carinzia.

Nei rifugi di montagna in Austria non c’è alcun provider internet e quindi ci si ritrova davvero offline. Si può approfittare per fare trekking, facendo attenzione a utilizzare gli scarponi giusti per evitare le vesciche ai piedi.

Tra Danimarca e Svezia

Nell’incontaminato Nord Europa ci sono molti luoghi remoti e privi di tecnologia per passare una completa vacanza di disintossicazione tecnologica. In Danimarca, per esempio, si possono prenotare delle case vacanza direttamente sul Mar Nero. Prima di prenotare, però, bisognerà assicurarsi di trovare una casa lontano dai villaggi turistici.

Nel Mare del Sud danese ci sono molte piccole isole con villaggi incantevoli e tanta natura dove si può ormeggiare una barca a vela e pernottare direttamente lì. Per esempio c’è l’isola di Juist dove si sarà in compagnia solo di cavalli, carrozze e biciclette.

Se si ha il desiderio di passare delle vacanze completamente offline, l’ultima meta da scegliere è la Svezia. Si può soggiornare in un ecovillaggio nel Sud della Svezia, in case costruite con materiali naturali e riciclati. Nell’ecovillaggio si può imparare molto sull’edilizia ecologica e la permacultura.

In Svezia si possono affittare anche cottage in zone appartate, alcune con connessione ad internet, altre senza. L’alloggio in un ambiente naturale così bello, invoglia a fare una passeggiata nella foresta, piuttosto che stare al pc.

Insomma c’è l’imbarazzo della scelta, l’importante è essere pronti a passare una vacanza davvero offline.

