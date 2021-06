Finalmente possiamo iniziare a pensare alle nostre meritate vacanze. L’ultimo anno e mezzo è stato davvero duro, e tutti abbiamo bisogno di una bella vacanza per far calare i nostri livelli di stress. Siamo anche fortunati, perché con l’avanzare della campagna vaccinale in tutta Europa ci saranno sempre meno restrizioni ai viaggi. In ogni caso, è fondamentale prima di prenotare un viaggio di tenere conto delle limitazioni, soprattutto per chi va all’estero.

Oggi però restiamo in Italia, e andiamo a visitare una delle sue tantissime eccellenze turistiche. In particolare ci spostiamo all’estremo nord, per trovare una meta spettacolare sul lago di Como. Passeremo vacanze imperdibili in questo borgo italiano ricco di storia che regala panorami mozzafiato e persino un patrimonio dell’umanità.

Perfetto per chi ama la cultura

Con soli 5.000 abitanti, il Comune di Tremezzina è l’ideale per una gita al lago. Non stiamo quindi parlando di una meta piena di turisti, che si affollano per fare la coda al museo. Qui troveremo infatti pace e tranquillità, in una cornice da cartolina.

Tremezzina nasce dalla fusione di tre Comuni, ovvero Lenno, Mezzegra e Tremezzo. Una curiosità per gli appassionati di storia: Mezzegra è il luogo dove furono fucilati Mussolini e la Petacci.

Che cosa vedere

Le meraviglie da vedere sono davvero tante. Ad esempio, nella frazione di Ossuccio, possiamo trovare il Sacro Monte, eletto “Patrimonio dell’umanità” dall’UNESCO. Esso è uno dei soli nove Sacri Monti che hanno ottenuto questo incredibile rinascimento.

Ma la bellezza non finisce qui. Infatti, ad esempio a Lenno possiamo visitare la chiesa di Santa Maria Maddalena, oppure a Tremezzo andare a visitare Villa Carlotta. Quest’ultima è una splendida dimora che possiede tante opere d’arte ma anche degli spettacolari giardini.

Non dimentichiamo poi le passeggiate lungo il lago; le migliori per farsi sorprendere dalla natura comasca.

Insomma se andiamo a Tremezzina passeremo vacanze imperdibili in questo borgo italiano ricco di storia che regala panorami mozzafiato e persino un patrimonio dell’umanità. Iniziamo a prenotare il viaggio, e segniamo tutte le cose che vogliamo vedere. Bisogna arrivare preparati perché le visite da fare sono davvero tante.

