L’Italia si può vantare di tante cose nel mondo, ed uno di questi è la varietà incredibile di cose che si possono visitare. Che si tratti di mare o di montagna, di città o di natura, i luoghi adatti ad un bel viaggio sono davvero tantissimi. Oggi daremo un consiglio che molto probabilmente farà la felicità di tanti vacanzieri.

Lo Staff di ProiezionidiBorsa infatti ci tiene sempre a far conoscere ai suoi lettori le mete più interessanti e meno conosciute. Recentemente ad esempio abbiamo consigliato le Isole Borromee sul Lago Maggiore, perle nascoste molto affascinanti.

Oggi invece ci spostiamo nel Centro Italia, per visitare dei luoghi davvero splendidi. Ecco i borghi italiani ricchi di storia e facili da raggiungere perfetti per un viaggio di un week end.

Tutti in Umbria!

Per un viaggio che vada bene un po’ a tutti, scegliamo una meta in pieno centro, ovvero l’Umbria. Essa è raggiungibile in maniera piuttosto agevole sia da Nord che da Sud. L’Umbria è celebre per i suoi tantissimi borghi pieni di arte e di bellezza. Ed ovviamente, come in tutta Italia, dopo una lunga giornata di visite si può sempre cenare con deliziosi piatti locali.

Vediamo quindi due borghi davvero imperdibili: iniziamo da Bevagna. Esso è un piccolo comune in provincia di Perugia, molto noto in passato per le sue eccellenze tessili. Inserito tra i borghi più belli d’Italia, esso ha diversi luoghi di interesse. Troviamo ad esempio la chiesa di San Michele e la splendida Piazza Silvestri, un gioiello medievale tra migliori dell’Umbria.

Il consiglio più famoso

Il secondo luogo che consigliamo è forse il più famoso, ovvero Norcia. Esso confina con Lazio e Marche, ed è celebre per aver dato i natali a San Benedetto. Proprio a lui è dedicata l’omonima basilica, che purtroppo è quasi interamente crollata nel terremoto del 2016. Ogni via di Norcia ci porteranno indietro nel tempo, mostrandoci gli splendori medievali dell’Italia. Anche questo comune è inserito tra i più belli d’Italia, ed a ragione.

Ecco i borghi italiani ricchi di storia e facili da raggiungere perfetti per un viaggio di un week end. Iniziamo a prenotare le vacanze, sappiamo già dove andare.