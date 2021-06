Tutti quanti stiamo attendendo le giornate libere e le tanto attese ferie per svagarci, allontanarci dalla quotidianità e viaggiare.

Viaggiare fa bene alla mente e allo spirito, tutti quanti ne abbiamo bisogno, soprattutto dopo il lungo periodo passato a casa.

Inoltre, le giornate si fanno sempre più soleggiate, l’estate è sempre più vicina e non c’è cosa più bella di goderci appieno questo periodo.

Oggi parleremo di una vacanza rigenerante in montagna tra baite e rifugi per staccare la spina e immergersi nella natura.

Viaggiare

L’Altopiano dei sette Comuni, nelle Prealpi vicentine, è ideale per trascorrere una vacanza rilassante nel periodo estivo, ma è bellissimo da visitare anche in inverno. Ed è adatto alla villeggiatura per ospiti di tutte le età.

Conosciuto anche come Altopiano di Asiago, comprende anche i comuni di Rotzo, Roana, Lusiana Conco, Gallio, Foza ed Enego, situati tutti in provincia di Vicenza.

Potremo trovare numerosi sentieri per passeggiare, fare trekking o usare la mountain bike e poi fermarci per gustare i deliziosi prodotti locali.

L’ambiente ci sorprenderà per le sue bellezze naturali: famose sono le malghe, le tipiche abitazioni estive dei pastori locali che producono latte, burro e formaggi.

Il villaggio degli gnomi ad Asiago è una tappa obbligatoria per le famiglie con i bambini, ci immergeremo in un mondo magico per fare sognare i più piccoli.

Curiosità

Il nome di Asiago è legato, come possiamo immaginare, a quello dell’omonimo formaggio che tutti conosciamo, prodotto sull’Altopiano.

Le sue origini sono molto lontane, risalgono a quando il vescovo di Padova, veniva pagato dai suoi vassalli con questa incredibile specialità.

Ottimo l’Asiago d’allevo stagionato, caratterizzato da pasta dura e dal sapore notevolmente deciso.

In alternativa si può provare anche l’Asiago pressato che è riconosciuto per il suo sapore di latte fresco ed ha una stagionatura di 25-50 giorni.

Questo formaggio, per chi non lo sapesse, è anche l’ingrediente principale dei piatti succulenti della tradizionale gastronomia locale.

Se si sta attendendo una vacanza rigenerante in montagna tra baite e rifugi per staccare la spina e immergersi nella natura, questa è davvero consigliata!

Approfondimento

