Anche sul titolo Notorious Pictures è presente lo schema che abbiamo visto su tantissimi altri titoli azionari italiani. Le quotazioni sono indecise se accelerare al ribasso oppure ripartire al rialzo.

Tuttavia, dopo mesi di tentativi andati a vuoto questa settimana potrebbe determinare una svolta rialzista sul titolo Notorious Pictures. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni potrebbero rompere al rialzo in chiusura di settimana la forte area di resistenza a 1,6 euro. In questo caso si potrebbero aprire le porte per una ripresa del rialzo con obiettivo più probabile in area 2 euro. A seguire, poi, gli obiettivi successi si potrebbero andare a localizzare in area 2,61 euro e in area 3,24 euro. Quest’ultimo livello rappresenta la massima estensione rialzista della proiezione in corso.

Al ribasso, invece, l’obiettivo più probabile passa potrebbe passare per area 1,33 euro. L’obiettivo successivo, poi, si andrebbe a collocare in area 0,92 euro.

Avvertenze sul titolo Notorious Pictures

Nonostante il titolo abbia una capitalizzazione non proprio piccola, parliamo di oltre 30 milioni di euro, gli scambi giornalieri sono molto ridotti. Quotidianamente, infatti, il controvalore scambiato è inferiore ai 10.000 euro. Ciò vuol dire che con piccole somme è possibile imprimere forti variazioni sul titolo. Nonostante tutto, però, la volatilità del titolo si mantiene costante e su livelli medi. Negli ultimi tre mesi, infatti, il titolo si è mosso del +/-6% settimanalmente. Un livello inferiore alla media degli altri titoli italiani. Inoltre, nel corso dell’ultimo anno si è mantenuto costante.

Un altro aspetto è quello delle sedute di Borsa aperta che non vedono scambi su Notorious Pictures. La media storica delle sedute senza scambi è di circa il 14% con un consistente aumento nel corso del 2021. Un altro dato interessante è quello legato al fatto nel corso del 27% circa delle sedute gli scambi sono concentrati o nell’asta di apertura o in quella di chiusura.

Dopo mesi di tentativi andati a vuoto questa settimana potrebbe determinare una svolta rialzista sul titolo Notorious Pictures: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Notorious Pictures (MIL:NPI) ha chiuso la seduta del 1 giugno a quota 1,64 euro in rialzo del 2,50% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale