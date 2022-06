Organizzare una vacanza rilassante in quei luoghi a cui tanti aspirano non è sempre facile. Un po’ per i costi proibitivi, un po’ per la lontananza dal nostro Paese. Caraibi, Maldive o Seychelles sono il sogno nel cassetto che coltiviamo da una vita e che finora abbiamo potuto solamente osservare in TV.

Ma pensiamoci bene: a volte le sorprese sono dietro l’angolo, letteralmente. Anche in Italia possiamo trovare quel mare cristallino delle isole tropicali. Non dobbiamo fare altro che cercare sulla mappa la posizione e preparare le valigie verso la destinazione desiderata.

Proprio in Toscana, una regione che tanti amano per le coste, ci sono queste 5 spiagge da cartolina. Scopriamo quali sono e dove si trovano, prima di metterci finalmente piede e rilassarci in compagnia delle onde e del solleone.

Maremma, isole e tant’altro

Una meta come la Toscana potrebbe fare al caso di chi cerca un soggiorno low cost, ma comunque soddisfacente. I lidi della Maremma o le calette dell’Isola d’Elba e di quella del Giglio potrebbero soddisfare il desiderio di relax.

Alcune spiagge sono alla portata di tutti, altre sono meno accessibili, ma estremamente stimolanti. Approfittiamo del clima caldo di quest’estate e della libertà di viaggiare finalmente ritrovata per gustarci al meglio le spiagge più belle della Toscana.

Queste 5 spiagge da cartolina ricordano i Caraibi e Malibù, ma sono paradisi della Toscana a due passi da noi

A Scarlino, in provincia di Grosseto, c’è una delle spiagge più ambite di tutta Italia. Si tratta di Cala Violina, un concentrato puro di natura dal fascino tropicale. Questa piccola oasi tra Follonica e Punta Ala vanta spiagge di quarzo e un’acqua limpidissima. Un sogno a occhi aperti per ogni turista che si rispetti.

La Lecciona

Nel territorio del Parco Regionale Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli si estende questo lembo di sabbia meraviglioso. Chi visita Viareggio non può assolutamente perdersi le sue dune colore dell’oro che ricordano le località più esotiche. Sarà un modo per vedere la Toscana da un punto di vista assai diverso dal solito.

Feniglia

Questa incredibile spiaggia si trova a Orbetello, nel grossetano. La si può raggiungere percorrendo un selvaggio viale di pini, che porta dritto alla costa. La sabbia soffice e il mare trasparente faranno da cornice al turista in cerca di tranquillità.

Spiaggia delle Cannelle

Splendido e pacifico, questo fazzoletto di terra sorge sulla suggestiva Isola del Giglio. Lunga un centinaio di metri, regala attimi di pura estasi tra la sabbia bianchissima e le acque da favola. Imperdibile per chi vuole aggiornare la lista dei luoghi da visitare almeno una volta nella vita.

Spiaggia di Sansone

È un luogo fuori dal Mondo questa minuscola meraviglia dell’Isola d’Elba. Un mare strepitoso che nasconde grotte e una fauna variegata promettono momenti di relax indimenticabili. Gli appassionati di snorkeling e i tuffatori la ameranno, così come chi cerca solamente un posto per ristorare corpo e mente.

