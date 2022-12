Casse vuote e nessun amore in vista a Natale per questi segni disastrosi nei rapporti con gli altri

Le feste potrebbero essere tristi e solitarie per alcuni segni zodiacali egoisti che trascorreranno il mese di dicembre e l’inizio di gennaio in grosse difficoltà. Vediamo quali sono

Tra i segni che più di tutti hanno rapporti disastrosi con gli altri c’è sicuramente l’Ariete. Il problema è l’egoismo. Chi nasce sotto questo segno tende a occuparsi più dei propri affari più che prestare attenzione ai problemi altrui. Soprattutto quando un obbiettivo importante si avvicina, questi difetti tendono a essere evidenti. Se l’Ariete avrà un target importante a ridosso delle feste potrebbe rischiare di rovinare molti rapporti. Amici e parenti non saranno risparmiati.

Ed ecco che il Natale da personaggio cattivo delle fiabe è bello che confezionato. Le costrizioni date dal dover fare i regali, organizzare le feste in casa, i divertimenti e le decorazioni sono insopportabili quando la testa è altrove.

Gli impegni del lavoro sono pressanti, il resto non conta. Quelli che cercheranno un invito dell’ultimo minuto a pranzo o a cena rimarranno delusi quest’anno. La crisi ha toccato le tasche di tutti e anche gli amici più comprensivi non saranno disposti a passare sopra i difetti di questo segno.

Il disagio come risultato del nostro carattere introverso

Casse vuote e nessun amore è il rischio di queste festività per molti segni. A rischiare sarebbe anche il Sagittario. Segno che pensa prima ai propri interessi che non a quelli degli altri, la sua natura cambia solo quando ha ottenuto ciò che voleva. Non il massimo in periodo di gesti pacifici, altruistici e generosi. Non tutti saranno in grado di capire. Amore e amicizia faticheranno non poco in questo periodo che le famiglie stanno affrontando con difficoltà.

Il motivo è semplice. Il Sagittario è spesso felice durante i periodi ricchi di impegni lavorativi. I guadagni sono sempre ottimi. Quando arrivano le feste, questo segno inizia a provare disagio. Rallentare i ritmi è una cosa che odia. Non è un bene per i rapporti sociali. Il Sagittario non ama il Natale e gli altri segni non amano il Sagittario durante le feste. Anche una serata tra persone conosciute da tanto tempo potrà risolversi in un fallimento.

Casse vuote e nessun amore ma buio e negatività, ma c’è una speranza

Lunatici durante l’anno, pessimisti intorno al 24 di dicembre. In ufficio e negli affari i rapporti saranno bollenti per il segno del Cancro. I colleghi vogliono andare in ferie tranquilli, vogliono riposarsi. Essere ostinati non giova, alcuni affari potrebbero saltare a causa di rinvii che non accettiamo. E questo potrebbe rovinare il calcolo delle entrate che aspettavamo. Se siamo troppo sicuri del fatto nostro, le decisioni potrebbe essere totalmente sbagliate e le conseguenze economiche continuare anche durante il nuovo anno.

Il Cancro più che essere egoista è propenso all’autocommiserazione, quindi si potrebbe mettere in moto un meccanismo deleterio per l’umore e potrebbero arrivare ansia e panico. Se siamo tentati dal trascorrere le vacanze da soli facciamo un passo indietro. Potremmo farci male per niente. Guardarsi attorno e cercare di ragionare ci aprirà delle porte. Altrimenti avremmo davanti un periodo buio.