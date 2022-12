Prepararsi alle abbuffate di Natale: 3 errori da evitare assolutamente, moltissimi li fanno ancora

Tutti hanno paura di prendere peso a causa dei cenoni delle feste, ma è bene precisare alcune cose. Ecco gli errori da non fare.

Chi vuole restare in forma vede le abbuffate di Natale come una sorta di passaggio obbligato. Una via dove il pericolo è vanificare gli sforzi di un anno intero, considerando la prospettiva di ingrassare qualche chilo come un passaggio non evitabile

Prepararsi alle abbuffate di Natale: c’è un concetto che dovrebbe essere chiaro

Allora, prima di partire con le raccomandazioni, meglio tranquillizzare un po’ tutti. Non si ingrassa facilmente con due o tre giorni di eccessi. E se accade non è pronosticabile che ciò porti a tanti chili in più.

Come amano dire i nutrizionisti, quello che fa la differenza è sempre la condotta nel medio-lungo periodo.

Diventa, perciò, semmai una fase determinante quella che anticipa le festività vere e proprie. Il periodo, ad esempio, che va dall’Immacolata alla vigilia di Natale è una specie di trappola. E vale lo stesso anche per i giorni tra Santo Stefano e ed il 31 dicembre.

In ogni caso meglio evitare di commettere i 3 errori specificati di seguito.

No a diete senza senso e drastiche con funzione preventiva

Sarebbe sbagliato cimentarsi in diete drastiche o in digiuni prolungati con poco senso con funzione preventiva. Serve semmai mangiare sano, farlo in modo razionale ed equilibrato.

Se si vuole mangiare un po’ meno, magari con l’aiuto di un nutrizionista, perché la situazione lo richiede, lo si può fare. Vietato, però, affidarsi ad un fai da te senza logica.

I rischi sono due. Il primo rischio è attuare strategie poco sostenibili nel lungo periodo. Il secondo richio sarebbe togliere nutrimento fondamentale al proprio organismo, perché l’alimentazione non si misura solo in calorie.

Potrebbe, invece, essere utile evitare eccessi alimentari che magari periodicamente ci si concede, facendoli corrispondere proprio ai giorni di festa.

Opportunità che potrebbe valere anche per il consumo di alcolici, fritti e alimenti ad alto contenuto di zuccheri semplici. Ma queste sono indicazioni generiche. Valgono praticamente sempre per chi vuole mangiare sano, non consumando alimenti che potrebbero favorire squilibri nella dieta.

Per iniziare a muoversi non è troppo tardi

Prepararsi alle abbuffate di Natale è sempre più possibile. Non si deve pensare che sia troppo tardi per abbandonare la sedentarietà, posticipando il cambio di stile di vita.

Quando, infatti, mancano venti o dieci giorni al nuovo anno tutti tendono a fissare al post-feste il momento in cui inizieranno a fare attività fisica. Se non ci sono controindicazioni funzionali dal punto di vista fisico, persino una passeggiata a passo svelto può contribuire a dare un nuovo impulso al metabolismo aumentando il fabbisogno calorico. Soprattutto se diventa un’abitudine quotidiana.

Prendere peso a Natale? Più facile per le cattive abitudini fuori dai cenoni

Si dice che non si ingrassi a Natale e Capodanno, ma tra Natale e Capodanno. Ed è una concezione popolare che richiama forse uno dei peggiori errori possibili.

Già dagli inizi di dicembre e fino a dopo l’Epifania ci si trova le case piene di dolciumi, pandori, panettoni, torroni. Prodotti tipici natalizi che diventano protagonisti di colazioni, spuntini e merende al di fuori dei giorni di festa. Non è un mistero che siano alimenti molto calorici.

Meglio tenerli fuori dalla portata nei giorni feriali, dedicando quei giorni ad un’alimentazione più equilibrata.