Idee regalo per Natale, eccone alcune a meno di 50 euro: nessuno resterà deluso

Cosa regalare a Natale? Ecco qualche idea per risparmiare, acquistando qualcosa di utile e che consenta di fare bella figura.

Non è facile fare i regali di Natale. Soprattutto se l’obiettivo è essere originali, spendendo poco e senza deludere chi li riceve.

Il problema è che spesso non si ha il tempo di pensare a tutte le opzioni di scelta. Soprattutto se non si ha familiarità con alcuni ambiti che assicurano tante opzioni. Molte possibilità, ad esempio, trovano nel mondo della tecnologia. Grazie a innumerevoli gadget e oggetti che hanno un costo contenuto.

Idee regalo per Natale: tutti hanno uno smartphone, questo può aiutare

Tutti o quasi, ormai, usano WhatsApp ed hanno uno smartphone. Una prima opzione su cui puntare sono gli accessori per la telefonia La buona notizia è che non è difficile trovarne low cost. Anche con meno di 50 euro si trovano oggetti utilissimi.

Un esempio? Le cover. Sono davvero pochi coloro i quali ne fanno a meno. I costi, per quelle di buone qualità, partono da una decina di euro e possono arrivare anche a 40-50 euro. Molto dipende dal telefono, dalla tipologia di prodotto e dalle sue caratteristiche.

Ai più giovani (e forse anche agli adulti), ad esempio, potrebbe far piacere ricevere quella della propria squadra del cuore. Forse non la useranno sempre, ma averla non dispiace. Serve, ovviamente, sapere che modello di smartphone ha chi dovrà ricevere regalo.

Qualora, invece, si voglia preferire qualcosa di più concreto si può anche puntare su una powerbank, su dei supporti per auto o magari per delle cuffie senza fili. In quest’ultimo caso non si potrà andare su modelli top, ma si trovano modelli che fanno comunque il loro dovere.

Un regalo originale a Natale e che faranno in pochi

Rientrano pienamente nel budget di 50 euro anche le cosiddette borracce smart. Sono dei contenitori per liquido che dispongono di sistemi che ricordano di bere per più volte al giorno attraverso dei led. Sono un regalo simpatico, ad esempio, per chi va in palestra o semplicemente si reca al lavoro.

Se si volesse sforare ci sono anche dei modelli più sofisticati che, attraverso app, calcolano persino quanto si beve al giorno. E si sa che bere è importante per chi vuole restare in forma e in salute.

Potrebbero, tra l’altro, essere un regalo gradito a chi è particolarmente sensibile ai temi sull’ambiente. Avere una borraccia di questo tipo consente di riempirla costantemente, evitando l’utilizzo costante di nuove bottigliette di plastica.

Regalare anche oggetti che tutti vogliono, ma non tuti comprano

Quando si cercano idee regalo per Natale si dovrebbero intercettare desideri che non sempre si tende a non assecondare. Il riferimento è a strumenti che magari piacciono e sono utili, ma che per qualche motivo non si acquistano.

Sono, ad esempio, molto utili quelli che consentono di tenere traccia dei propri oggetti. E spesso si riesce a fare regali con meno di 50 euro, ma comunque utili.

Tra questi c’è l’Air Tag di Apple. Consente di localizzare sempre ciò su cui lo si applica (ad esempio uno zaino. Prezzo analogo anche per lo SmartTag di Samsung. E sarebbero regali di Natale di grande praticità e anche averne più d’uno non sarebbe un problema.