5 segni zodiacali che sbaglieranno sicuramente il regalo di Natale e il motivo è davvero incredibile

Il Natale si avvicina a grandi passi e sale l’attesa per lo scambio dei regali. Sapere cosa regalare è però una dote che non tutti hanno e spesso dipende dal segno di nascita. Tra poche righe scopriremo quali sono i segni zodiacali che non sanno fare i regali. Prepariamoci, perché da loro potrebbero arrivare grosse delusioni.

Trovare il regalo di Natale giusto è una vera e propria arte. In questi giorni molte persone sono alla ricerca dei doni per amici e familiari ma alcune non sanno davvero che pesci prendere. E incredibilmente il motivo potrebbe essere il giorno di nascita. Quindi mettiamoci l’animo in pace. Questi sono i 5 segni zodiacali che sbaglieranno sicuramente il regalo di Natale. Se siamo tra quelli che riceveranno dei doni da loro dobbiamo imparare a mascherare la delusione.

Il Capricorno è un disastro nella scelta del regalo

Nello zodiaco ci sono alcuni segni che odiano il Natale. In vetta a questa speciale classifica spicca il Capricorno. Per il Capricorno lo scambio dei regali è una vera perdita di tempo e uno spreco di soldi. Per questo motivo non sa mai che regalo fare. Quello che acquisterà sarà l’oggetto più piccolo ed economico possibile e non si preoccuperà di fare contento o meno chi lo riceve.

I problemi coi regali di Vergine e Gemelli

I Vergine sono tra le persone più organizzate e precise in assoluto. La loro schematicità, però, diventa un ostacolo quando si parla di scelta del regalo giusto. Senza indicazioni precise su cosa acquistare andranno nel pallone e probabilmente compreranno qualcosa di sbagliato.

Il problema dei Gemelli, invece, è l’eccessivo egocentrismo. Difficile che un Gemelli riesca a interpretare i desideri degli altri. Molto probabile che il regalo che farà piacerà primo di tutto a lui stesso.

Il Leone è troppo egoista per scegliere quello giusto

Il Leone ha un enorme difetto quando si parla di doni: non pensa mai ai gusti e ai bisogni degli altri. In più è talmente concentrato sui suoi affari che tende a ridursi all’ultimo momento per comprare i regali. Completa il quadro disastroso la supponenza. Il Leone è uno dei segni più saccenti dello zodiaco e non ammette mai i propri errori. Quindi sarà anche convinto di aver fatto il regalo più bello in assoluto.

5 segni zodiacali che sbaglieranno sicuramente il regalo di Natale: attenzione allo Scorpione

L’ultimo segno decisamente in difficoltà con i regali di Natale è lo Scorpione. Lo Scorpione odia le imposizioni, le feste comandate e gli obblighi in generale. Scegliere un regalo per i nati sotto questo segno è una vera noia. Per questo motivo tenderanno a impegnarsi poco nella scelta e probabilmente acquisteranno la prima cosa che gli capita sotto tiro.