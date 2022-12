Difficoltà nel pulire foglie di piante e fiori finti? Ecco 5 metodi per un risultato sorprendente

Molti nel tempo libero si dedicano a curare l’orto e alcune piante sul balcone o nel giardino. Se non si possiede il pollice verde ma si vuole abbellire la casa, piante e fiori artificiali sono la soluzione. Per pulirli ci sono dei metodi che ora illustreremo.

In una casa i colori alle pareti, lo stile dell’arredamento e la disposizione dei mobili sono importanti. Un’abitazione dovrebbe far star bene chi ci vive e accogliere al meglio chi si ospita.

Ciò che può abbellire una casa è una nota verde. Se si ha del tempo su balconi, terrazzo e giardini cresceranno rigogliose molte piante. Alcune possono vivere anche all’interno.

Può accadere per varie ragioni di preferire piante e fiori artificiali a quelli veri. Oggigiorno grazie a nuovi materiali si trovano in commercio dei prodotti verosimili e di qualità.

Difficoltà nel pulire foglie di piante e fiori finti? Vediamo come fare

Pothos o monstera e sansevieria artificiali e altre possono stare in punti diversi della casa. Scegliendo queste piante apprezzeremo la bellezza senza problemi di annaffiatura, concimazione o di luce. Con alcuni accorgimenti dureranno anni. In particolar modo dobbiamo qualche volta pulire le foglie artificiali e anche gli eventuali fiori finti di stoffa nei vasi.

Il primo metodo consiste nell’uso di un panno asciutto per togliere la polvere. Se ne notiamo molta e forse appiccicata a causa dell’umidità, bagniamo un panno con semplice acqua.

In caso di sporco resistente, applichiamo un altro sistema. In una bacinella mettiamo qualche goccia di detersivo ecologico per i piatti e acqua. Impregniamo una pezza o una spugnetta e laviamo le foglie. Per i fiori useremo uno spazzolino. Alla fine dell’operazione asciughiamo con un panno in microfibra pulito.

Altri rimedi

Se abbiamo una pianta finta tipo rampicante o ricadente, potremmo immergere le foglie direttamente nella bacinella. Poi risciacqueremo con acqua fredda. Asciughiamo con un panno. Se notiamo ancora un po’ di umidità, usiamo il phon con un getto freddo e a bassa velocità.

In particolare per i fiori finti possiamo adottare altri due sistemi. In caso si tratti di pulizie frequenti, la polvere sarà poca e potremmo usare un piccolo aspirapolvere oppure uno normale con un calzino attaccato al beccuccio. Lo passeremo sui petali delicatamente.

Per i boccioli o i fiori staccabili sembrerebbe utile il seguente metodo. Prendiamo dei piccoli sacchetti da freezer. Versiamo dentro qualche cucchiaio di farina di mais oppure di sale fino. Adesso inseriamo un fiore, chiudiamo e agitiamo. I granelli di farina o di sale serviranno per rimuovere la polvere dai petali. Dopo scuotiamoli un po’ e mettiamoli sotto al getto di un phon. La temperatura dev’essere fredda e a velocità minima.

Qualche dritta

Le piante da interno artificiali possono stare vicino a camini, termosifoni, in angoli poco illuminati e su scaffali o mobili alti. Vasi piccoli rendono più bello un tavolino in salotto e anche una libreria o parete attrezzata. Se abbiamo delle crepe o macchie sul muro basterà mettere una grande pianta per coprire i difetti.

Infine, per rendere più accogliente un angolo della casa, spruzziamo qualche goccia di profumo sui fiori finti.