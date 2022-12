Grande risparmio con le 3 geniali idee di riciclo per realizzare calde e morbide ciabatte fai da te

Una delle cose più belle dell’inverno è stare in casa al calduccio, indossando abiti morbidi e pratici. In questo articolo andremo a mostrare i semplici passaggi per realizzare delle ciabatte invernali da uomo, donna o bambino, utilizzando materiali di riciclo facili da reperire.

Il freddo è ormai arrivato. E avere mani e piedi freddi è una brutta sensazione. Quando si hanno le estremità infreddolite, infatti, si avverte questa sensazione in tutto il corpo e non ci si riesce a scaldare. Per questo, è importante puntare su capi in tessuti caldi e naturali come la lana. Quando si esce, poi, è altrettanto necessario indossare accessori che mantengano al caldo mani e testa, ed anche collo e orecchie.

La sera, quando si rientra a casa, dopo una lunga e faticosa giornata di lavoro, o magari dopo una bella gita alla scoperta di qualche magico borgo colorato dallo spettacolo del foliage, non c’è niente di più confortante che entrare in una casa calda. Mettersi comodi indossando una pratica tuta, struccarsi con prodotti naturali fatti in casa e infilare i piedi in morbide e calde ciabatte.

In inverno, le pantofole sono una coccola molto piacevole. Senza spendere soldi per acquistarle, le possiamo tranquillamente fare in casa utilizzando materiali di scarto.

Realizzare pantofole da donna e da uomo in 5 semplici passaggi

Creare delle ciabatte è davvero molto semplice. Vediamo come procedere.

Prendere due vecchie ciabatte e appoggiarle su un foglio di feltro rigido; quindi, con un gessetto, disegnare la forma della suola per ricavare il cartamodello della tomaia;

ritagliare i cartamodelli e appoggiarli su due tessuti: uno per la parte esterna e uno per la parte interna delle ciabatte;

utilizzando sempre lo stesso cartamodello , ritagliare anche il materiale dell’imbottitura;

, ritagliare anche il materiale dell’imbottitura; assemblare i pezzi in modo tale da inserire l’ imbottitura tra i due pezzi di stoffa, fissarli con degli spilli e procedere con la cucitura , a mano o a macchina;

tra i due pezzi di stoffa, fissarli con degli spilli e procedere con la , a mano o a macchina; ritagliare poi una mezzaluna di tessuto che andrà a creare la parte di pantofola che copre ed avvolge la parte superiore del piede. Cucire anche questa alla base della ciabatta, lasciando ovviamente aperto lo spazio per inserirvi il piede. Volendo, impreziosire il bordo con una fettuccina di tessuto e/o colore diverso.

Grande risparmio con le 3 geniali idee di riciclo con cui realizzare da sé caldissime pantofole

Come si sarà potuto notare, il procedimento è molto semplice. Non serve essere sarte provette. E per i materiali da usare? Non è necessario acquistare tessuti pregiati. Potremmo infatti riciclare capi vecchi, magari usurati, che non utilizziamo più. Sono dunque perfetti vecchi maglioni di lana e felpe in pile. Per la morbida e calda imbottitura, è indicato un vecchio piumone. Ed infine, per il bordino o qualche decorazione finale possono tornare utili dei vecchi jeans.

Non c’è bisogno di comprare alcunché! Dunque: grande risparmio con le 3 geniali idee di riciclo per fare le ciabatte che scalderanno i nostri piedi durante le fredde serate invernali.