Mare turchese e cristallino in una delle più belle spiagge della Puglia, perfetta scenografia di Housefull

Inizia il mese di giugno e ci si proietta a grandi passi verso l’estate. Tra meno di 20 giorni arriverà il solstizio, i fortunati possessori di case al mare possono iniziare a riaprirle. Le scuole termineranno fra meno di una settimana. Insomma, tutto sembra pronto per il mare. Per chi vive al sud, sulla costa adriatica, tra le tante meravigliose spiagge, ce n’è una in particolare tutta da scoprire. Diventata anche il set cinematografico di un famoso film indiano.

Dubrovnik, grazie al Trono di Spade, ha ricevuto numerose visite da tutto il Mondo, in particolare dagli Stati Uniti. La vacanza nei luoghi di film o di fiction è ormai all’ordine del giorno. C’è un indotto enorme che porta molti comuni a richiedere di diventare la scenografia ideale di una pellicola o di una serie televisiva.

Poco più di una decina d’anni fa, la Puglia è stata scelta addirittura da una produzione indiana per essere il set cinematografico di una film comico. Ebbene, il successo di Housefull ha oltrepassato i confini indiani, portando lo splendido mare del Gargano in giro per il Mondo. Moltissime agenzie del paese più popoloso del Mondo hanno offerto e continuano a offrire pacchetti per raggiungere questa meravigliosa parte d’Italia.

Il successo di Housefull nel Mondo

Nata nel 2010, da un’idea del produttore indiano Sajid Nadiadwala, uno dei re di Bollywood, in cinque stagioni, ha guadagnato oltre 100 milioni di dollari. Partita in sordina, ha conquistato, dal secondo episodio in poi, il pubblico indiano, fino a diventare il più grande successo cinematografico del paese.

Gran parte del merito, oltre agli attori protagonisti e al cast, è determinato anche dalla location che ha fatto da sfondo a delle storie divertenti e ricche di episodi comici. Ebbene, quei luoghi sono chilometri e chilometri lontani dall’India, si trovano in Puglia, più in particolare nella zona del Gargano.

Mare turchese e cristallino per la splendida spiaggia di Mattinata, in Puglia

Mattinata è una località di quasi 6000 abitanti, che si affaccia sul golfo di Manfredonia. La sua costa offre numerose spiagge davvero spettacolari. Una, in particolare, però, ha un qualcosa in più. Stiamo parlando della Baia delle Zagare.

Caratterizzata da imponente scogliere bianche che la proteggono, di fronte a lei si ergono due altissimi faraglioni che si stagliano su un mare azzurro e limpido. Non c’è sabbia, ma ciottoli, il fondale degrada velocemente ed è ottimo per fare degli splendidi tuffi o per immergersi.

La strada per arrivarci non è delle più semplici. Uscendo da Vieste si percorre la Sp 53 in direzione sud. Si parcheggia, spesso in maniera selvaggia, purtroppo, per poi intraprendere vecchi sentieri scoscesi che portano a questa meraviglia.

A meno che non si voglia alloggiare in uno dei lussuosi hotel che la sovrastano. In quel caso, per scendere al mare, basta prendere un semplice ascensore. Tuttavia, siccome non sono alla portata di tutti, si può decidere di arrivarci lo stesso, impiegando più tempo e fatica, ma godendosi poi il risultato finale. Per la tintarella, è consigliata soprattutto alla mattina, perché da metà pomeriggio in poi arriva l’ombra e il sole sparisce dietro alle rocce.

