La tapparella scende da sola e la corda non si blocca: soluzione geniale a costo zero

La vecchia persiana di casa inizia a darti problemi a causa, probabilmente, dell’usura dovuta al tempo. Uno dei guai è la corda, che sembra non reggere più l’imposta. Pensi di dover spendere cifre esorbitanti per la sua riparazione? Ti sbagli, perché per metterla a posto basta un semplice oggetto che si trova nella tua cucina.

Lavori e lavoretti in casa sono spesso all’ordine del giorno per chiunque e anche le riparazioni non mancano mai. Soprattutto quando, per un po’ di tempo, ti dimentichi di prestare le giuste accortezze e la dovuta manutenzione ai tuoi supporti domestici. Certo, non tutti possiamo ristrutturare casa o accedere a Bonus fiscali per farlo, per cui dobbiamo tenerci porte e infissi così come sono. Proprio gli infissi esterni, a volte, possono darci qualche problema. Come persiane e tapparelle, che non sembrano più funzionare a dovere.

Un problema tipico può coinvolgere le vecchie tapparelle a corda. Proprio quest’ultima può manifestare problemi di usura dovuta al tempo, che possono renderla troppo rigida o anche troppo molle. Un caso comune è quello della corda che non resta ferma e causa la lenta discesa della tapparella. Ciò è molto fastidioso, non solo perché la nostra stanza rischia perennemente di restare al buio ma anche perché, se magari siamo in balcone, possiamo rischiare di rimanerci! Come fare? Prima di pensare a sostituire gli infissi, ecco un trucco che può aiutarci.

La tapparella scende da sola: il trucco rapido ed efficace per fermarla

La tua vecchia tapparella si è usurata o, magari, hai sostituito la corda, che si era spezzata. Ti sembra che il meccanismo per bloccarla, ossia il bocchettone nella parte metallica fissata al muro, sia vittima di un malfunzionamento. Perché la tapparella scende da sola e non è più possibile fissarne l’altezza. Puoi provare a risolvere con un semplicissimo stratagemma.

Ti basterà prendere un comune apri bottiglia, piccolo e in metallo. Dovrai tirare su la corda della persiana all’altezza desiderata quindi infilare il manico dell’apri bottiglia nel bocchettone spingendolo piano verso l’alto. Lo lascerai così bloccato nel bocchettone e la corda resterà fissata. Questo semplice trucco ti permette di risolvere il problema nel qual caso tu non voglia spendere per l’intervento di un professionista o per la sostituzione dei pezzi o degli infissi.

I costi per l’eventuale sostituzione dei pezzi

Certo, ogni volta che dovrai tirare su o giù la persiana dovrai avere sempre l’apri bottiglia sotto mano. E questo, a lungo andare, potrebbe seccarti. Se hai un po’ di manualità e buona volontà, puoi pensare di rimediare acquistando pezzi di ricambio per la tua tapparella.

Ti basterà recarti in un fornito store dedicato al fai da te per acquistare una nuova struttura metallica esterna con bocchettone. Che costa circa 14,00 €. Ed, eventualmente, una corda nuova, dal costo di circa 2,00 €. Si tratta di costi irrisori, mentre la sostituzione dei pezzi effettuata da un professionista ti verrebbe a costare tra le 40 e le 180 €. Invece, cambiare completamente gli infissi con nuove tapparelle ti potrebbe costare tra le 200 e le 800 €.