Inflazione, tassi in aumento, pandemia e possibili ricadute. Sono questi gli aspetti che frenano da diverse settimane la crescita dei listini azionari. Al momento però, non vediamo ancora pericoli per gli indici azionari americani, mentre quelli europei, se non si riprenderanno subito, inizieranno a rischiare una correzione di non poco conto. Siamo in un momento nodale per Wall Street ma Google potrebbe stupire al rialzo.

Ecco per la giornata odierna il tema scelto dal nostro Ufficio Studi:

cosa accadrà a Wall Street da ora ai prossimi giorni?

Ecco i livelli di breve termine da monitorare per la giornata odierna di contrattazione:

Dow Jones

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista solo con una chiusura giornaliera superiore a 34.570.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista solo con una chiusura giornaliera superiore a 14.611.

S&P 500

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista solo con una chiusura giornaliera superiore a 4.331.

Da ieri, Wall Street si è allineata agli altri mercati europei oppure da oggi tutto verrà archiviato e si tornerà al rialzo come vuole la stagionalità e la statistica per questo mese di luglio fino alla prima decade di agosto?

Quale scenario attendiamo per la settimana in corso?

Minimo fra martedì e mercoledì e poi rialzi fino a venerdì. Al momento lo scenario inizia a vacillare e a non essere confermato dai prezzi.

Siamo in un momento nodale per Wall Street ma Google potrebbe stupire al rialzo

Il titolo (NASDAQ:GOOGL) ha chiuso la giornata di contrattazione dell’8 luglio al prezzo di 2.500,88. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 1.696,10 ed il massimo a 2.545,68.

Il titolo è stato inserito nel mese di gennaio di quest’anno nella nostra Lista delle raccomandazioni.

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (47 giudizi) esprimono un giudizio Buy con target medio a 2.702,99. Il nostro target, basato sullo studio dei bilanci degli ultimi 4 anni è stimato a 3.500 dollari per azione.

La nostra strategia di investimento

Per chi possiede le azioni come da nostre precedenti comunicazioni, alzare lo stop loss/profit di lungo termine invece a 2.328, di breve a 2.461, ed obiettivo primo da raggiungere in 1/3 mesi in area 2.650/2.789 e poi 3.000 dollari per azione. Per chi volesse comprare il titolo a mercato, può applicare e attenersi gli stessi livelli operativi.

Come al solito si procederà per step.