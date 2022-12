Invece del solito cesto di frutta secca mettiamo in tavola questa alternativa che incuriosirà tutti

Se vogliamo incuriosire e stupire gli ospiti senza spendere un capitale mettiamo in tavola un alternativa alla solita frutta secca

Dopo l’ultima portata di un lautissimo pasto delle feste è tradizione sottoporre lo stomaco degli ospiti a un ultimo tour de force: il famigerato cestino della frutta secca. Popolato da arachidi, pistacchi, noci, nocciole, mandorle, anacardi, datteri, fichi secchi e spesso da frutta invernale come mandarini, arance e mele, il cesto della frutta sembra essere la conclusione più consona a ogni scorpacciata natalizia.

Ma se vogliamo dare una scossa alla monotonia e stupire per una volta gli ospiti con un tocco culinario inaspettato, perché non sostituire il cesto della frutta con un’alternativa curiosa e interessante? Si tratta di qualcosa che incuriosirà e delizierà gli ospiti e certamente ci aiuterà a mantenere viva la conversazione intorno alla tavola natalizia. Vediamo di cosa si tratta.

Componiamo un cesto della frutta esotica e delle leccornie insolite

Invece della solita frutta secca, mettiamo in tavola per i nostri ospiti uno splendido cesto della frutta esotica. Susciteremo la loro curiosità e certamente riusciranno a fare posto nello stomaco per assaggiare qualche rara delizia o leccornia sconosciuta.

Ma attenzione: non è necessario spendere un capitale in negozi specializzati. Molto spesso la frutta esotica, strana o particolare, si può trovare a pochi passi da casa nostra, per esempio in negozi etnici, dove troviamo cibi di origine asiatica o africana o anche semplicemente al mercato se sappiamo scovare il banco giusto che vende prodotti insoliti.

Ma vediamo alcuni suggerimenti per comporre il nostro cesto delle meraviglie.

Tra i frutti esotici che possiamo mettere in tavola ne figurano alcuni che tutti conosciamo, ma che la maggior parte di noi non consuma molto spesso. Per esempio, possiamo deliziare i nostri ospiti con un ottimo mango maturo, una papaia rosseggiante o i curiosissimi litchi.

Ma se vogliamo qualcosa di davvero particolare, possiamo recarci in un negozio etnico e qui scovare dei frutti davvero strani che la maggior parte delle persone non conosce e da cui i nostri ospiti saranno certamente incuriositi.

Guaiava, frutto della passione, carambola, cherimoya, e moltissimi altri

Ma quali frutti esotici o strani sono facilmente reperibili dalle nostre parti e saranno un’aggiunta irresistibile al pasto natalizio? Se vogliamo stupire gli ospiti, componiamo il nostro cesto con frutti come il frutto della passione, amatissimo anche dai bambini.

Un altro frutto che stupirà tutti è la carambola, anche chiamata frutto stella per la sua sezione a cinque punte. La guiava sarà perfetta per chi ama i sapori dolci ma non troppo ed è buonissima anche spremuta in succo.

Che dire, poi, della cherimoya? Questo frutto è molto popolare e comune soprattutto in Spagna, ma si può trovare anche da noi e vale certamente la pena di assaggiarlo.

E poi frutto del drago, mangostano, fichi d’india, i particolarissimi kumquat e molti altri possono popolare il nostro cestino delle meraviglie.

Regaliamo agli ospiti i frutti che non hanno mai assaggiato

Invece del solito cesto di frutta secca, proponiamo della frutta esotica. E come dono da portare con sé per i nostri ospiti? Anche in questo caso possiamo puntare sulle curiosità botaniche: ogni ospite riceverà alcuni esemplari del frutto più apprezzato, per rendere la serata indimenticabile.