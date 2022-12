I farmaci da tenere in casa o portare in vacanza in inverno per raffreddori, tosse e altri disturbi

I farmaci da tenere in casa o portare in vacanza - proiezionidiborsa.it

Con le temperature più basse, il vento e la pioggia a volte possiamo accusare dei sintomi fastidiosi. In molti casi basterebbe comprare dei farmaci da banco. In vista dell’inverno o di un viaggio, vediamo tra poco cosa tenere a casa o in valigia.

L’inverno ci porta la gioia delle festività in famiglia e delle passeggiate per mercatini natalizi. Mangiamo più volentieri cibi calorici e dolci tradizionali. Entrare nei negozi è piacevole, purtroppo molti hanno una temperatura interna troppo alta. Quando usciamo con i nostri pacchetti potremmo avere un pericoloso impatto con il freddo. Per alcuni fastidi e malesseri spesso potrebbe bastare un consulto con il nostro farmacista. Ci sono tanti farmaci da banco che sarebbe meglio tenere in un armadietto a casa.

I farmaci da tenere in casa o portare in vacanza con noi nei mesi invernali

In inverno è consigliabile il vaccino antinfluenzale, specialmente in alcuni casi in cui il rischio è maggiore. Meglio chiedere al proprio medico chiarimenti. In ogni caso, a parte l’influenza, quando fa freddo mal di gola e altri problemi sono spesso in agguato.

A casa in un armadietto o in una scatola potremmo conservare qualche medicina. Attenzione a tenerle lontano da fonti di calore, sole diretto e umidità. Per il mal di gola potrebbero servire degli antinfiammatori e disinfettanti. Si possono trovare in pastiglie e spray. Potrebbero servire anche collutori. Di solito il farmacista potrebbe consigliare paracetamolo o ibuprofene. A questi si aggiunge anche l’acido acetilsalicilico in caso di febbre, oppure altri antipiretici. In caso di tosse, teniamo in casa sciroppi. Ce ne sono per tosse secca e tosse grassa. In questo caso lo scopo sarebbe quello di sciogliere il muco e liberare le vie aeree.

Per il mal di testa ci sarebbero gli analgesici da tenere in casa. Con alcuni dolori muscolari potrebbero anche giovare dei cerotti medicati riscaldanti.

Altre medicine da conservare a casa o portare in viaggio

In caso di problemi intestinali sarebbe opportuno trovare in casa farmaci per frenare la diarrea e dei fermenti. In caso contrario supposte e lassativi aiuterebbero per combattere la stitichezza.

Se soffriamo di allergie facciamoci consigliare dal farmacista un collirio e degli antistaminici.

A grandi linee questi sono i farmaci da tenere in casa o portare in vacanza.

In base al Paese dove andremo potrebbero essere necessarie delle vaccinazioni. Si potrebbero aggiungere spray cutanei per allontanare le zanzare e pomate per calmare il prurito.

Senza dubbio, se soffriamo di qualche patologia, aggiungiamo alla lista le medicine che dobbiamo prendere. Conserviamole nei modi che il farmacista suggerisce. Alcune, infatti, devono stare in frigorifero.

Specialmente durante le feste o in vacanza, ricordiamo di comprare i farmaci che ci servono, soprattutto quelli per diabete, colesterolo, malattie cardiache e altre.

Facciamo attenzione anche al riscaldamento della camera da letto e a come coprirci. La notte la temperatura tende a scendere e troppo caldo o freddo potrebbero farci male.