Bisogna essere sempre aggiornati sulle nuove scoperte e sugli studi scientifici. Infatti nel mondo ogni giorno prestigiose università conducono nuovi studi di ogni genere dall’alimentazione alla medicina.

Gli studi riguardano molti campi e alcuni di questi sono strettamente legati alla vita di tutti i giorni. Altre volte ci sono studi che riguardano l’intelligenza artificiale. I quali cercano di migliorare la qualità della vita delle persone affidando pensieri, giudizi e azioni alle macchine.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Attenzione al nuovo studio che riguarda l’uso dell’alluminio in relazione alla salute umana

Il Journal of Alzheimer’s Diseases pubblica un recente studio, ancora da confermare, sull’uso dell’alluminio. Questo studio spiega come l’esposizione prolungata all’alluminio possa agire sulla predisposizione genetica delle persone ai vari casi di demenza. Analizzando la presenza di questo metallo nel cervello dei donatori con una storia familiare di Alzheimer.

Il team di studiosi giunge a questa conclusione perché, appunto, ha trovato nel cervello dei volontari delle piccole parti di alluminio, nelle stesse zone del cervello dove ci sono i grovigli di proteine. Che appaiono ai primi stadi dell’Alzheimer. I ricercatori hanno infine aggiunto che con l’avanzare dell’età i reni hanno difficoltà a smaltire l’alluminio e che quindi potrebbe accumularsi nel cervello.

Il Ministero della Salute aveva già detto la sua

In merito al caso alluminio, qualche anno fa, anche il Ministero della Salute aveva fatto una campagna di sensibilizzazione sul corretto utilizzo di questo metallo. Il Ministero ha spiegato come sia utile l’alluminio in cucina, ma anche quanto sia importante prevenire una lunga esposizione, soprattutto per i soggetti a rischio. Qui è possibile consultare il vademecum del Ministero e capire quindi come comportarsi con l’alluminio.

Anche se la cosa migliore è comunque limitarne l’uso facendo attenzione al nuovo studio che riguarda l’uso dell’alluminio in relazione alla salute umana.

Approfondimento

Ecco quanta frutta bisogna mangiare al giorno per ridurre del 36% il rischio di diabete.