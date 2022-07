Agosto sta arrivando e molti di noi aspettano tutto l’anno questo momento per partire per le tanto desiderate vacanze estive. Chi sogna una vacanza all’insegna del relax, quasi sempre sceglie il mare come meta. Rilassarsi su una stupenda spiaggia bianca contemplando il mare cristallino può aiutarci a recuperare le energie. Come sappiamo, sfortunatamente agosto rappresenta il culmine dell’alta stagione e proprio in questo periodo i prezzi di voli e strutture aumentano vertiginosamente. Ecco perché oggi vogliamo suggerire una meta dalla bellezza straordinaria. Qui troveremo prezzi bassi anche ad agosto senza rinunciare a un mare da sogno.

Tra mare e colline

In provincia di Taranto si trova un borgo medievale poco conosciuto, ma davvero molto suggestivo. Si chiama Castellaneta ed è una cittadina composta da diverse frazioni rurali. Tra queste c’è Castellaneta Marina, apprezzata per le sue belle spiagge di sabbia finissima. Castellaneta si trova nel cuore del Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine. Questa meta ci regala paesaggi mozzafiato ed è il luogo ideale per chi ama trascorrere il tempo all’aria aperta.

Dove trovare spiagge caraibiche in Puglia spendendo poco in vacanza

Una volta giunti qui è impossibile non fare una passeggiata nel centro storico. Questo si snoda in diversi vicoli che separano le caratteristiche abitazioni dal colore bianco brillante. Passeggiando per le vie del borgo troveremo dei murales dedicati ai volti del cinema italiano, ma anche a personaggi sportivi. Qui possiamo cogliere l’occasione per scattare delle fotografie molto particolari. Il centro storico si sviluppa a strapiombo su una vallata e questa posizione permette una straordinaria vista panoramica sulla Gravina. Si tratta di una formazione carsica sviluppatasi in seguito a movimenti tettonici.

Museo e cattedrale

Castellaneta è la città di origine del celebre Rodolfo Valentino. Il Museo Rodolfo Valentino si trova all’interno dell’antico Monastero di Santa Chiara. Visitandolo ripercorreremo la vita e la carriera cinematografica del divo. Qui potremo vedere cimeli, locandine, video e tante immagini dell’attore. Il costo del biglietto è di circa 3 euro. Chi invece ama l’architettura può recarsi alla Cattedrale di Santa Maria Assunta.

Qui potremo riconoscere immediatamente il barocco pugliese dal caratteristico colore bianco candido. La facciata presenta sei statue di santi ed entrando all’interno vedremo le tre navate e in alto il soffitto a cassettoni. All’esterno, invece, c’è il campanile in stile romanico, edificato intorno al XII secolo. Da qui la vista sulla Gravina è davvero eccezionale.

Spiagge magnifiche

Dove trovare spiagge caraibiche in Puglia e per di più spendendo poco se non a Castellaneta? Nella frazione di Castellaneta Marina troveremo lunghe spiagge di sabbia chiara e morbida. Il litorale è circondato dalla macchia mediterranea ricca di pini di Aleppo e ginepri. Qui ci sono spiagge libere ed attrezzate, perfette per le esigenze di tutti. Tra le più belle consigliamo la spiaggia Termitosa, molto lunga, tranquilla e con acque limpide. Anche il Lido Trocadero offre spiagge splendide di sabbia bianca, con fondali bassi che degradano dolcemente.

Perché sceglierla

Castellaneta è una meta meravigliosa in cui trascorrere le vacanze e risparmiare. Anche nel mese di agosto potremo soggiornare in appartamenti e strutture a partire da 60 euro per notte.

