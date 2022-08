Vacanza d’agosto al fresco in un’isola estera con spiaggia bianca

L’estate scorre veloce, troppo veloce. Prima che si esaurisca totalmente sarà bene approfittarne per concedersi qualche viaggio di relax, di modo da rientrare dalle ferie soddisfatti e carichi. D’altronde è inevitabile sentire la necessità di scappare dalla routine quotidiana e magari anche dall’afa cittadina che ci attanaglia. Infatti sono in tanti a voler non solo visitare posti nuovi, ma anche rifuggire le temperature alte. Magari si cerca un clima sì mite, ma senza eccessi di calore.

In Danimarca

Spesso, quando si vuole trascorrere qualche giorno in una zona dal caldo meno torrido, si tende a pensare alla montagna. Ad esempio si potrebbe optare per qualche scenografico e fresco borgo montano d’Italia.

In realtà mare e temperature più basse si potrebbero anche conciliare. Spostandoci fuori dall’Italia, verso Nord, potremmo vivere una vacanza d’agosto al fresco in un’isola estera davvero incantevole.

Stiamo parlando di Bornholm, in Danimarca, luogo caratteristico e intrigante nonché ricco di tante diverse attrazioni. È non molto distante dalla capitale, Copenaghen, motivo per cui si potrà atterrare lì con l’aereo e poi spostarsi.

Il centro principale dell’isola è Rønne, ricostruita dopo le distruzioni subite durante la Seconda Guerra Mondiale. Caratteristiche della sua architettura le tipiche casette colorate che trasportano in un mondo fiabesco.

Cosa vedere

Bornholm offre al turista davvero tante possibilità. Infatti numerosi sono i luoghi suggestivi da visitare nonché le opere.

Il borgo di Svaneke sarà una tappa davvero particolare sia per la sua conformazione sia per le meraviglie che cela. Qui si potrà ammirare la torre del faro che illumina le acque marine ma anche una graziosa chiesa interamente rossa. Inoltre a completare la scenografia intervengono anche dei mulini a vento.

Altre chiese meritevoli di menzione sono quella gialla di Alinge e quella di Osterlars. Quest’ultima è una rara chiesa dalla forma circolare ricavata da un’antica fortezza. Non si potranno trascurare le imponenti rovine del castello medievale di Hammershus. A renderle ancora più attraenti il fatto che si trovino in una posizione che consente di ammirare un panorama mozzafiato.

Vacanza d’agosto al fresco in un’isola estera con spiaggia bianca

Bornholm è però ricca anche di bellezze naturali estremamente varie. Da un lato, infatti, si potrà godere di colline verdi e prati coltivati, come quelli della campagna di Aakirkeby. Possibile anche ammirare laghi, come quello più grande di Hammersø. D’altra parte troveremo anche maestose scogliere e splendide spiagge. La più famosa è indubbiamente quella di Dueodde, caratterizzata da sabbia finissima e bianca, un vero sogno.

Anche dal lato culinario potremmo trovare le nostre belle soddisfazioni, in particolare non potremo non provare le tipiche aringhe affumicate. I mesi estivi sarebbero alquanto soleggiati e miti, ad agosto le temperature solitamente sfiorerebbero i 20 gradi. Insomma, è una vera e fresca goduria quest’isola.

Lettura consigliata

Questa località economica per le vacanze al mare in Sardegna anche con bambini ha spiagge da cartolina