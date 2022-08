Il mese di agosto prosegue tra alti e bassi per diversi segni zodiacali. Il protagonista del periodo è il segno del Leone che, però, vivrà dei momenti di sconforto. Tra i segni che vivranno un’estate memorabile troviamo i Pesci ma anche la Bilancia. L’amore sarà il vero protagonista del periodo per questi segni zodiacali. Anche se, lavorativamente parlando, potrebbero presentarsi dei problemi non sarà nulla di insormontabile. Tra gli altri segni zodiacali oggi si focalizzerà l’attenzione su Toro e Gemelli. Due segni che vivranno, tra alti e bassi, un’estate molto felice. Ma cosa succederà nella seconda metà del mese a questi segni zodiacali?

Pesci fortunati come questi 2 segni zodiacali travolti dall’amore

Per i nati sotto al segno del Toro si prospetta un’estate rovente sia sul lavoro che in amore. Alcuni problemi potrebbero presentarsi proprio in ambito professionale, non mancheranno stress e nervosismo. Quando si tratta di lavoro, infatti, il Toro tende a prendere le cose molto sul serio e la minima difficoltà potrebbe creare problemi insormontabili. Meglio affrontare le difficoltà con serenità e sangue freddo. In alcune coppie potrebbero presentarsi problemi attorno al 17 agosto, periodo che coincide con le ferie. Meglio fare attenzione a non discutere in vacanza, i risultati potrebbero non essere ottimali. Per dimenticare lo stress quotidiano si consiglia di trascorrere vacanze all’insegna del relax e del divertimento. Lasciare da parte per qualche giorno le incombenze sarà davvero la scelta migliore da fare. Via il telefono cellulare ma anche il PC e via libera alla lettura e ai cruciverba.

Gemelli

Il segno dei Gemelli vivrà un mese favorito da Venere sia sul lavoro che in amore. Dal 10 di agosto, infatti, potrebbero manifestarsi nuove opportunità sia lavorative che sentimentali. Chi ha avviato dei progetti negli scorsi mesi potrebbe cominciare a vederne i risultati. Anche Marte intorno al 20 del mese correrà in aiuto dei Gemelli in difficoltà. In amore non mancheranno discussioni per via di differenze caratteriali importanti. Meglio agire con cautela se si vuole salvare la relazione.

I single dovranno fare attenzione e guardarsi bene attorno perché la tranquillità estiva potrebbe portare uragani nella loro vita. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, i flirt estivi tenderanno a restare tali. Divertimento e soddisfazioni assicurate se si agisce senza particolari pretese. Se, al contrario, si sogna qualcosa di serio sarà necessario guardarsi attorno. L’amore potrebbe nascondersi proprio dietro l’angolo. Quindi, pesci fortunati come questi 2 segni zodiacali ma sarà il Leone a patire di più.

Lettura consigliata

Sono questi i 3 segni più narcisisti ed egoisti dello zodiaco