Vacanza da sogno in Puglia, 5 notti a Lecce affittando un attico panoramico a 364 euro

C’è ancora tempo per chiudere l’estate in bellezza. Ecco come vivere un’esperienza da mozzare e fiato e perdersi nella bellezza di una regione meravigliosa come la Puglia.

L’Italia è ricca di luoghi incantevoli e posti meravigliosi. Da Nord a Sud, passando per le Isole, sono moltissime le mete prese d’assalto dai turisti di tutto il Mondo. Le statistiche dicono che un italiano su due sceglie le ferie nel mese di agosto, (nonostante l’aumento dei prezzi, gli affollamenti e il traffico più intenso).

Secondo la Coldiretti, per la maggior parte delle famiglie italiane la durata della villeggiatura è inferiore alla settimana, a differenza di un fortunatissimo 4% delle famiglie che riesce a stare fuori addirittura oltre un mese. I prezzi alle stelle di ombrelloni, lettini e soggiorni non hanno spaventato gli oltre 37,5 milioni di italiani che hanno scelto di andare in vacanza almeno per qualche giorno. Quindi, è caccia agli ultimi prezzi bassi e sconti di stagione.

La Puglia, meta amatissima da milioni di turisti ogni anno

Tra le mete più gettonate, la Puglia. Un tripudio di storia, cultura, architettura e natura. Ogni anno accoglie milioni di turisti e per vivere una vacanza da sogno in Puglia ad agosto, c’è ancora un po’ di tempo e qualche occasione da cogliere al volo. Abbiamo ipotizzato, infatti, di chiudere in bellezza il mese corrente, soggiornando a Lecce. In particolare, confrontando le offerte trovate su Booking*, abbiamo trovato alcune informazioni interessanti.

Dal 28 agosto al 2 settembre 2023, ad esempio, si potrebbe soggiornare in un attico panoramico a 2 km dal centro città. 5 notti al prezzo di 403 euro per due persone. Il costo scende a 364 euro se gli ospiti sono tre. L’appartamento è composto da 2 camere da letto, soggiorno, cucina, bagno e ampia terrazza.

Vacanza da sogno in Puglia, ecco altre due offerte del momento

Sempre a Lecce e per gli stessi giorni (28 agosto-2 settembre 2023), Booking propone una camera matrimoniale Deluxe in una struttura a 600 metri da Piazza Mazzini. Il prezzo per due persone, al momento, è di 448 euro per 5 notti.

Infine, situato a 700 metri da Piazza Mazzini a Lecce, si segnala un appartamento con camera da letto, cucina e bagno a 495 euro per 5 notti. L’offerta è valida per due persone e comprende il periodo che va dal 28 agosto al 2 settembre 2023.

n.d.r. *ProiezionidiBorsa riprende annunci presenti nelle agenzie di viaggi per la prenotazione di alloggi. Non conoscendone i dettagli né la veridicità dell’informazione, non ha alcun interesse in merito alle offerte indicate e non se ne assume la responsabilità.